李대통령 브라질 순방 첫 일정은 C-390 시찰 “앞으로 더 많은 협력 만들자”

이 대통령 26~29일 브라질 국빈 방문

이미지 확대 [수정본] C-390 수송기 앞에서 기념촬영 하는 이재명 대통령 (브라질리아=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지시간) 브라질 브라질리아 공군기지에서 공군이 차세대 대형 수송기로 도입하는 엠브라에르(Embraer) C-390을 배경으로 장병들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.27/뉴스1

이미지 확대 C-390 수송기 시찰하는 이재명 대통령 (브라질리아=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지시간) 브라질 브라질리아 공군기지에서 공군이 차세대 대형 수송기로 도입하는 엠브라에르(Embraer) C-390를 시찰하고 있다. 2026.7.27/뉴스1

세줄 요약 브라질 국빈 방문 첫 일정으로 C-390 시찰

한국 공군 납품 앞둔 수송기 협력 의미 부각

민항기 공동 개발 등 추가 협력 가능성 논의

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미국 샌프란시스코 방문 일정을 마치고 남미 순방에 나선 이재명 대통령은 26일(현지시간) 브라질의 수도 브라질리아에 도착해 국빈 방문 첫 일정으로 브라질제 대형 수송기 C-390을 시찰했다.브라질리아 공군기지에 전시된 C-390 수송기는 브라질 엠브라에르사가 제작해 올해 12월 1호기를 시작으로 내년 12월까지 모두 3기를 한국 공군에 납품한다. 1대당 2340억원으로 모두 8830억원이 들어간다.브라질 측은 “내년에 두 대를 인도할 예정이고 올해 (전시된) 이 기체가 인도될 예정”이라며 “이를 통해 우리가 가지고 있는 고유한 기술을 모두 전달드릴 예정”이라고 말했다. 그러자 이 대통령은 “빠르면 앞으로 민항기도 같이 만들어 보자”고 화답했다.이어 브라질 측은 “기술적인 부분뿐만 아니라 우리가 대한민국과 산업 협력에도 큰 발판을 마련할 수 있었던 프로젝트”라고 평가했다. 이어 “저희가 아시아로 보내는 첫 기체이기 때문에 저희에게 매우 의미가 크다”고 말했다.그러자 이 대통령은 “우리도 브라질과의 국방 협력의 첫 시작이라 의미가 크다”고 했다. 브라질 측은 “우리의 아시아에서 가장 중요한 파트너인 대한민국과 함께하고 있어서 매우 자부심을 가지고 있다”고 했고 이 대통령은 “앞으로 더 많은 협력을 만들자”고 했다.이 대통령은 이후 29일까지 룰라 다시우바 대통령의 초청에 따라 브라질 국빈 방문 일정에 나선다. 브라질리아에서는 룰라 대통령과 정상회담을 하며 이후 상파울루로 이동해 동포 오찬 간담회와 한·브라질 비즈니스 라운드 테이블 행사를 가질 예정이다.브라질리아 김진아 기자