샌프란 교민 만난 이 대통령 “투표 문제 체계적 개선책 마련하겠다”

“동포 여러분과 국민들 노력으로 폭력성 이겨내고 있다”

이미지 확대 동포 간담회 발언하는 이재명 대통령 (샌프란시스코(미국)=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.7.26/뉴스1

이미지 확대 화동들과 기념촬영 하는 이재명 대통령·김혜경 여사 (샌프란시스코(미국)=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 화동들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.26/뉴스1

세줄 요약 재외국민 투표권 개선책 마련 의지 표명

투표소 확대·우편투표·전자투표 검토

대한민국을 민주주의 모범국으로 강조

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이재명 대통령은 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 교민들을 만나 “이 문제(투표권 행사)는 저희가 앞으로 체계적인 개선책을 마련해보려고 한다”고 강조했다.이 대통령은 이날 현지 호텔에서 200여명의 교민들과 오찬 간담회를 하며 “투표소를 늘리는 방법도 있겠지만 우편투표를 도입하는 방법도 있겠고 좀 더 안정성이 확실히 보장된다면 전자투표를 하든지”라며 이처럼 말했다.이 대통령은 미국의 예를 들어 “미국도 대통령 선거 아직도 우편투표하고 있다”고 했다. “그런데 왜 우편투표를 도입하지 못하느냐 그랬더니 이런 이야기를 했다. 어떤 나라는 우편제도가 제대로 발달하지 않아서 너무 오래 걸리고, 중간에 누가 슬쩍 어떻게 하기도 하고 해서 불안정해서 그런다고”라고 전했다.이어 이 대통령은 “제가 그랬다. A 지역에 투표가 잘 안된다고 충분히 미국 같은 경우는 투표할 수 있는데 왜 A 지역이 안 된다고 미국까지 그렇게 똑같이 그 기회를 박탈할 필요가 있느냐”라고 했다. 그러면서 “누군가가 못했으면 거기를 개선할 생각을 해야지 다른 사람들이 못하고 있으니 당신들도 하지 말라고 하는 게 옳으냐. 제가 이렇게 이야기하고 있다. 그렇지 않나”라고 동의를 구했다.이 대통령은 대한민국의 상황이 재외국민들의 삶에 큰 영향을 미칠 것이라며 감사와 위로를 전했다. 이 대통령은 “대한민국 상황이 존중받았을 만한 상황일 때는 여러분도 존중받았을 것이고 대한민국 상황이 어지러울 때는 아마 여러분들도 많은 어려움을 겪으셨을 것”이라고 했다. 이어 “그 혼란들은 이제 많이 극복됐다”며 “여러분의 노력으로 그리고 대한민국에 거주하는 국민들 노력으로 불합리함과 불투명함, 폭력성을 이겨내고 있다”고 덧붙였다.이 대통령은 “대한민국을 대체 불가한 나라로 만드는 것이 목표”라고 강조했다. 이 대통령은 “기술적인 측면에서도 인공지능이라고 하는 새로운 산업 영역에서도 또 문화에서도 어쩌면 민주주의라고 하는 정치제도에 있어서도 대한민국은 언제나 모범이 되고 대한민국을 따라가면 될 그런 전범이 될 수 있을 것”이라고 밝혔다.샌프란시스코 김진아 기자