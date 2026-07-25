치맥·삼겹살 아닌 ‘피시앤칩스 회동’…이 대통령, 젠슨 황·이재용과 샌프란서 만찬

이 대통령, 현지서 AI 리더들과 만찬

격의 없는 대화로 상호 유대 강화키로

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 [샌프란시스코=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 샌프란시스코 AI 서밋에서 발언을 하고 있다. 2026.07.25. bluesoda@newsis.com





<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

세줄 요약 샌프란시스코서 한미 AI 리더 만찬 개최

이재용·젠슨 황 등 10여명 참석 예정

현지 음식으로 격의 없는 교류 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 이재용 삼성전자 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 글로벌 AI(인공지능) 리더들과 만찬을 하며 친분을 다진다.이 대통령은 이날 저녁 샌프란시스코의 AI 연구자들과 시민들이 즐겨 찾는 현지 식당을 방문해 글로벌 AI 리더들과 만찬을 갖는다고 강유청 청와대 수석대변인이 밝혔다.이날 만찬에는 앞서 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에 참여해 투자·협력을 약속했던 국내 기업 총수, 글로벌 빅테크 기업 CEO, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김용범 청와대 정책실장 등 10여명이 참석한다.젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등으로 참석 기업들의 최근 종가 기준 시가총액은 1경 7000조원에 달한다는 게 강 수석대변인의 설명이다.이날 만찬은 황 CEO가 지난 방한 당시 ‘치맥 회동’과 ‘삼겹살 회동’을 하며 한국 기업들과 자연스럽게 교류하고 유대감을 가졌던 것처럼 양국의 AI 기업 리더들과 함께 캘리포니아 현지 음식을 함께하며 격의 없는 대화를 나누겠다는 의미로 열린다. 피시앤칩스를 비롯해 칼라마리 튀김, 크랩 케이크, 클램차우더 등 캘리포니아 현지 음식과 함께 가벼운 맥주도 곁들일 예정이다.이 대통령은 이날 만찬에서 글로벌 AI 혁명을 주도하는 한미 양국 AI 기업 리더들과 한자리에 모여 격의 없는 대화로 상호 유대를 강화하고 AI 협력 의지를 다질 예정이다.강 수석대변인은 “특히 이 대통령을 중심으로 글로벌 AI 리더들이 결집한 장면을 통해 글로벌 AI 공급망의 핵심 거점으로 높아진 대한민국의 AI 위상을 전 세계에 각인시키고 대체 불가 대한민국의 AI 비전을 강조할 계획”이라고 밝혔다.샌프란시스코 김진아 기자