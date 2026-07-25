李대통령 “대한민국, AI 투자 확대…앤트로픽 특별한 관심 기대”

앤트로픽 CEO “과기부와 MOU 체결”
이 대통령, 샌프란 시장에게 이정후 사인볼 선물 받아
이재명 대통령은 24일(현지시간) 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’ 개발사 앤트로픽 최고경영자(CEO)를 만나 “대한민국이 앞으로 인공지능 분야에 대대적인 투자를 확대할 생각이기 때문에 앤트로픽의 특별한 관심과 기여를 기대한다”고 말했다.
미국 샌프란시스코를 공식 방문한 이 대통령은 이날 첫 일정으로 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO를 면담했다. 이 대통령은 “세계적으로 유명한 분을 뵙게 돼서 반갑고 기쁘다”며 “대한민국에서도 아주 유명한 분”이라고 추어올렸다.
아모데이 CEO는 “대한민국 정부에서 인공지능 분야를 가장 우선순위 분야로 짚어주신 것에 대해 감사하면서 많은 부분에서 함께 협력할 수 있을 거라 생각한다”고 말했다. 그는 “한국의 메모리 업체들이 앤트로픽에 투자도 많이 해줬고 그런 면에서 데이터센터와 그 외 여러 분야에서 함께 협력할 계획”이라며 “대한민국 과학기술정보통신부와 함께 AI 협력에 관한 많은 양해각서(MOU)를 체결하게 됐다”고 밝혔다.
앞서 샌프란시스코 국제공항에 도착한 이 대통령과 김혜경 여사를 대니얼 루리 샌프란시스코 시장과 강경화 주미대사, 임정택 주샌프란시스코 총영사 등이 마중했다.
대니얼 시장은 이 대통령에게 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 소속 이정후 선수의 사인볼을 환영 선물로 건넸다. 이 대통령은 “감사하다”며 악수로 화답했다.
샌프란시스코 김진아 기자
세줄 요약
- 이재명 대통령, 앤트로픽 CEO 면담
- 한국의 AI 투자 확대 의지 전달
- 앤트로픽의 관심과 기여 기대
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