李대통령 “대한민국, AI 투자 확대…앤트로픽 특별한 관심 기대”

앤트로픽 CEO “과기부와 MOU 체결”

이 대통령, 샌프란 시장에게 이정후 사인볼 선물 받아

이미지 확대 이재명 대통령과 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 이재명 대통령과 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO

(샌프란시스코=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와의 면담에 앞서 인사를 나누고 있다. 2026.7.25

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이미지 확대 환영 선물은 ‘이정후 사인볼’ 환영 선물은 ‘이정후 사인볼’

(샌프란시스코=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시간) 샌프란시스코 국제공항에서 영접 나온 다니엘 루리 시장으로부터 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 사인볼을 선물 받은 뒤 이야기를 나누고 있다. 2026.7.25

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세줄 요약 이재명 대통령, 앤트로픽 CEO 면담

한국의 AI 투자 확대 의지 전달

앤트로픽의 관심과 기여 기대

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이재명 대통령은 24일(현지시간) 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’ 개발사 앤트로픽 최고경영자(CEO)를 만나 “대한민국이 앞으로 인공지능 분야에 대대적인 투자를 확대할 생각이기 때문에 앤트로픽의 특별한 관심과 기여를 기대한다”고 말했다.미국 샌프란시스코를 공식 방문한 이 대통령은 이날 첫 일정으로 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO를 면담했다. 이 대통령은 “세계적으로 유명한 분을 뵙게 돼서 반갑고 기쁘다”며 “대한민국에서도 아주 유명한 분”이라고 추어올렸다.아모데이 CEO는 “대한민국 정부에서 인공지능 분야를 가장 우선순위 분야로 짚어주신 것에 대해 감사하면서 많은 부분에서 함께 협력할 수 있을 거라 생각한다”고 말했다. 그는 “한국의 메모리 업체들이 앤트로픽에 투자도 많이 해줬고 그런 면에서 데이터센터와 그 외 여러 분야에서 함께 협력할 계획”이라며 “대한민국 과학기술정보통신부와 함께 AI 협력에 관한 많은 양해각서(MOU)를 체결하게 됐다”고 밝혔다.앞서 샌프란시스코 국제공항에 도착한 이 대통령과 김혜경 여사를 대니얼 루리 샌프란시스코 시장과 강경화 주미대사, 임정택 주샌프란시스코 총영사 등이 마중했다.대니얼 시장은 이 대통령에게 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 소속 이정후 선수의 사인볼을 환영 선물로 건넸다. 이 대통령은 “감사하다”며 악수로 화답했다.샌프란시스코 김진아 기자