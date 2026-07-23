김민석·정청래·송영길 3파전 확정… 최고위원 ‘5 대 3’ 명청 대결

與 전당대회 당대표 예비경선

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 본경선에 진출한 정청래(왼쪽) 전 대표, 김민석(가운데) 전 국무총리, 송영길 의원이 23일 국회의원회관에서 열린 당대표·최고위원 예비경선 결과 발표 직후 단상에 올라 한 손에 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 당대표 본경선 3파전 확정, 김민석·정청래·송영길 진출

최고위원 친청계 3명 생존, 친명계 5명과 대결 구도

검찰개혁·가짜뉴스·당정 관계 놓고 주자들 공방

2026-07-24 4면

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김민석 전 국무총리와 정청래 전 대표, 송영길 의원(기호순)이 23일 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 예비경선을 통과하면서 본경선 3파전이 본격화됐다. 최고위원 예비경선에선 친청(친정청래)계 이성윤·한민수·최민희 의원 등 3명이 모두 본경선에 진출하면서 5명의 친명(친이재명)계 후보들과의 대결 구도가 더욱 선명해졌다.김 전 총리는 이날 국회의원회관에서 열린 예비경선 결과 발표 이후 본경선 진출 후보자 인사말을 통해 “이제 전당대회가 본격적으로 시작되기 때문에 검찰개혁을 마무리할 때가 되었다”며 “검찰개혁이 걸림돌이 되어서도 안 되고 검찰개혁이 이용물이 되어서도 안 된다”고 정 전 대표를 겨냥했다.이에 맞서 정 전 대표는 “허위 조작 정보, 가짜 뉴스 유포는 단호하게 대처하겠다”면서 “저에 대한 공격을 넘어서 당을 위험에 빠뜨리는 해당 행위는 결단코 용서치 않고 단호히 응징하고 심판하겠다”고 ‘신천지 의혹’을 제기한 김 전 총리를 비판했다. 정 전 대표는 기자들과 만나서는 “전당대회에서 당을 공격하고 당원을 공격하는 일은 듣다듣다 처음 본다”고 지적했다.송 의원은 “이재명 대통령은 외롭게 국정에 전념하고 있다”며 “이번 전당대회를 통해서 국민들에게 지금 대한민국이 처한 현안 문제가 무엇인지 하나하나 해법과 대안을 제시하는 미래지향적인 민주당을 보여드리겠다”고 말했다.최고위원 후보로는 친청계 3인 외에 친명계에서 박선원·서미화·김영호·임미애 의원과 김용 전 민주연구원 부원장 등 5명이 이름을 올렸다. 2인 연명 투표인 최고위원 예비경선에서 정 전 대표를 중심으로 전통적 지지층이 결집하며 친청계가 모두 생존한 것으로 풀이된다. 이에 따라 본선에서 친명계 후보들 사이에선 과반 확보를 위한 전략적 연대 등도 예상된다. 애초 최고위원 예비경선에는 친명계 10명과 친청계 3명 등 총 14명이 도전했다.이날 예비경선 순위와 득표수는 당 규정에 따라 공개되지 않았다. 중앙위원급 선거인단과 권리당원 총투표율은 37.44%였다. 앞서 당권 주자들은 이날 각각 강원, 호남, 경기를 찾아 표심 잡기에 나섰다. 김 전 총리와 송 의원은 ‘당정 일치’를, 선명한 개혁을 강조하는 정 전 대표는 ‘검찰개혁 완수’를 강조했다.김 전 총리는 강원도청을 찾아 우상호 강원지사를 면담한 후 “우 지사는 좋은 파트너였고 정무수석 시절 저와도 합이 잘 맞았다”며 “제가 대통령의 국정 파트너로서 가장 좋은 조건을 갖췄고, 2년 후 총선을 안정적으로 이끄는 데도 가장 준비된 후보”라고 했다. 송 의원은 경기도의회에서 열린 민주당 의원총회에 참석해 “자그마한 일로 당·청 갈등이 발생해서 전 언론에 당 대표와 대통령의 갈등이 보도되는 비정상적 상황을 중단시키겠다”며 정 전 대표를 겨냥했다.반면 정 전 대표는 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 기자회견을 열고 “빠르면 7월 안에 보완수사권 전면 폐지를 하겠다”며 “아무리 늦어도 8·17 전당대회 이전까지는 통과시키도록 노력하겠다. 최악의 경우에는 8월 안에 어떻게든 전면 폐지하도록 안간힘을 쓰겠다”고 했다.강윤혁·반영윤 기자