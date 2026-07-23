정치 [포토] ‘국힘의원들과 인사’ 한성숙 총리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/23/20260723800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-23 15:46 입력 2026-07-23 15:46 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 국민의힘 의원들과 인사 나누는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 23일 국회에서 열린 7월 임시국회 제2차 본회의에서 국민의힘 의원들과 인사를 나누고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 인사 나누는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 23일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 제437회국회(임시회) 제2차 본회의에 앞서 취임 인사를 하기 위해 의원들과 인사를 하고 있다. 2026.07.23. 뉴시스 이미지 확대 국회 찾은 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 23일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 제437회국회(임시회) 제2차 본회의에 앞서 취임 인사를 하기 위해 의원들과 인사를 하고 있다. 2026.07.23. 뉴시스 이미지 확대 국회 찾은 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 23일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 제437회국회(임시회) 제2차 본회의에 앞서 취임 인사를 하기 위해 의원들과 인사를 하고 있다. 2026.07.23. 뉴시스 이미지 확대 인사 나누는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 23일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 제437회국회(임시회) 제2차 본회의에 앞서 취임 인사를 하기 위해 의원들과 인사를 하고 있다. 2026.07.23. 뉴시스 이미지 확대 국회의장 향해 인사하는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 23일 국회에서 열린 7월 임시국회 제2차 본회의에서 취임 인사에 앞서 조정식 국회의장을 향해 인사하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 국회 본회의에서 취임 인사하는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 23일 국회에서 열린 7월 임시국회 제2차 본회의에서 취임 인사하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 한성숙 국무총리가 23일 국회에서 열린 7월 임시국회 제2차 본회의에서 국민의힘 의원들과 인사를 나누고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지