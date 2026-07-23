고교축구 조추첨 변경·몰수패 논란에…문체위 김재원 “축협 관리·감독 적정성 밝혀야”

국회 문화체육관광위 소속 김재원 의원

축협 측에 ‘1·2차 조추첨 결과’ 등 요구

“재추첨 근거와 절차 충분히 공유 안돼”

이미지 확대 충남 천안 대한축구협회가 위치한 코리아풋볼파크 내 축구협회 로고. 천안 연합뉴스

이미지 확대 국회 문화체육관광위원회 소속 김재원 조국혁신당 의원. 김재원 의원실 제공

세줄 요약 조추첨 변경·몰수패 논란, 절차 공정성 쟁점화

김재원, 축구협회 관리·감독 적정성 검증 예고

재추첨 근거·회의록 등 관련 자료 대거 요구

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2026 대통령금배 전국고등학교 축구대회에서 절차적 공정성 논란이 불거지자 국회 문화체육관광위원회 소속 김재원 의원은 공동 주최 측인 대한축구협회의 관리·감독 적정성을 국회 차원에서 면밀히 검증하겠다고 밝혔다.김 의원은 23일 “(대회) 조추첨 변경과 몰수패 결정이 대회 규정과 절차에 따라 적정하게 이뤄졌는지, 공동 주최기관인 축구협회가 대회를 제대로 관리·감독했는지 확인하기 위해 관련 자료를 요구했다”고 밝혔다.김 의원이 축구협회와 제천시축구협회, 충청북도축구협회에 요청한 자료는 ▲1·2차 조추첨 결과 ▲조추첨 오류 발생 경위 ▲재추첨 결정 근거 ▲재추첨 진행 과정 및 관련 기록 ▲재재추첨 검토 과정과 관련 보고자료 ▲7월 21일 참가 학교 대표자 서명서 ▲대한축구협회와 대회 운영기관 간 협의자료 ▲심판보고서 ▲경기감독관 보고서 ▲대회운영위원회 회의록 ▲몰수패 결정 관련 자료 등이다.앞서 지난 19일 대회 18강 토너먼트 대진을 결정하는 1차 조추첨이 완료됐으나 이후 재추첨이 실시되고 두 팀이 몰수표가 선언됐다고 한다. 김 의원 측이 주목한 건 재주첨 절차다. 모든 참가 학교가 참여하지 않은 상태에서 별도의 행정 절차 없이 현장에서 재추첨이 진행됐다는 것이다. 김 의원은 이 과정에서 재추첨 근거와 절차가 충분히 공유되지 않은 채 토너먼트 대진이 변경돼 대회 운영의 공정성과 절차적 정당성 논란이 불거졌다고 봤다.김 의원은 “전국 규모의 대회일수록 대회 운영의 공정성과 절차적 정당성은 무엇보다 중요하다”며 “이번 사안은 단순히 한 경기의 문제가 아니라 참가학교 모두가 신뢰할 수 있는 대회 운영 체계가 제대로 작동했는지를 확인해야 하는 문제”라고 밝혔다.이어 “모든 참가 학교 대표자들이 재재추첨에 동의한다는 의사를 서면으로 제출했음에도 축구협회가 이를 받아들이지 않은 이유가 무엇인지, 조추첨 변경과 몰수패 결정이 어떠한 근거와 절차에 따라 이루어졌는지 철저히 확인하겠다”고 말했다.김헌주 기자