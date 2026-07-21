‘고문기술자’ 이근안·‘박종철 사건’ 박처원 등 167명 정부 포상 취소

총 198건… 참여정부 이후 최대 규모

군사 반란·5·18 진압 관련자 등 포함

이미지 확대 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 김영수 행정안전부 의정관이 부적절한 정부포상 취소 관련 합동 브리핑을 하고 있다.

12·12군사반란, 5·18민주화운동 진압 및 당시 비상계엄 유공 등의 공적으로 불법·부당하게 서훈된 무공훈·포장 취소를 추진한다. 2026.7.21

연합뉴스

세줄 요약 12·12·5·18·간첩조작 관련 포상 198건 취소

이근안·박처원·이상훈 등 포함된 대규모 박탈

재심 무죄·위법 확인 따라 거짓 공적 정리

2026-07-22 8면

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정부가 12·12 군사반란, 5·18민주화운동 진압 등에 관여한 이들이 받은 정부 포상 198건을 박탈한다. ‘고문 기술자’ 이근안 전 경감, ‘남영동 대공분실 총책임자’ 박처원 전 처장 등도 포함됐다.21일 국무회의에서는 167명에게 수여된 정부포상 198건에 대한 서훈취소안이 심의·의결됐다. 취소된 포상은 국방부 소관 76건, 경찰청 소관 36건, 국가정보원 소관 86건 등이다.구체적으로 12·12 군사반란, 5·18민주화운동 및 계엄 업무 관련자 76명이 1980~1981년 받았던 무공훈·포장 76건, 1960~1990년대 발생한 간첩 조작 사건 등 관련자 91명이 받은 훈·포장과 대통령·국무총리 표창 등 122건이 대상이다.이번 취소 대상에는 올해 3월 사망한 고문 기술자 이근안 전 경감의 국무총리표창 1건이 포함됐다. 이 전 경감은 박정희·전두환 정권 시절 경기도경 대공분실 등에서 수사관으로 활동하며 민주화 운동가에게 전기 고문 등 잔혹한 수법을 사용했다. 이후 이 같은 사실이 알려져 징역형을 복역하기도 했다.군사정권 시절 대공 수사 분야 최고 실세였던 박처원 전 치안본부 대공수사처장의 녹조·홍조근정훈장과 대통령 표창 등 4건도 취소됐다. 12·12 군사반란의 핵심 인물이었던 이상훈 전 국방부 장관의 화랑 무공훈장도 박탈됐다.정부는 “간첩조작사건 관련자는 법원에서 해당 사건의 재심 무죄 확정 등에 따라 간첩 조작 등 위법 사실이 확인돼 거짓 공적으로 취소하는 것”이라고 설명했다.이날 조치는 참여정부 이후 최대 규모다. 지난 4월 기준으로 1948년 정부 수립 이후 취소된 정부포상은 총 833건이다. 김영삼·김대중 정부에서 본격화된 포상 취소는 노무현 정부 때 429건으로 최고치를 기록했다. 여기에 이재명 정부에서 총 200여건의 취소 조치가 이뤄지며 누적 건수는 1000건을 넘어서게 됐다.백서연 기자