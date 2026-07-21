해킹당한 국립외교원…5개월 지나 외부 공개

세줄 요약 10개월간 국립외교원 시스템 해킹 사실 확인

외교부·재외공관 직원 등 최대 1만명 정보 유출

제로데이 취약점·북한 배후 가능성 조사

이미지 확대 국립외교원 온라인교육시스템이 약 10개월간 해킹돼 전·현직 외무공무원과 재외공관 주재관 등 최대 1만 건 규모의 개인정보가 유출된 것으로 21일 확인됐다. 사진은 이날 서울 서초구 국립외교원 모습. 2026.7.21

뉴스1

2026-07-22 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국립외교원 온라인교육시스템이 약 10개월 동안 해킹당해 외교부·재외공관 직원 등 최대 1만명의 개인정보가 유출되는 초유의 사태가 발생했다.●외교관 정보 등 최대 1만명 유출외교부 관계자는 21일 “지난해 4~5월 서버가 장악돼 올해 2월 초까지 외부에서 접속한 것으로 파악됐다”며 “외교부는 지난 2월 초 해당 시스템에 대한 비정상적 접근 정황에 대해 관계기관으로부터 통보받은 후 시스템을 긴급 차단하고 조사한 바 있다”고 밝혔다.이 시스템에는 외교부 소속 외무공무원 및 재외공관에서 근무하는 직원들, 퇴직자, 다른 부처 파견자들의 개인정보가 저장돼 있었던 것으로 파악됐다. 시스템에는 성명, 아이디, 이메일, 암호화된 비밀번호 등 최대 1만건의 데이터가 저장돼 있었다. 정부는 시스템에 주민등록번호 등 고유식별번호가 없어 정확한 중복 인원 산정에는 어려움을 겪고 있다.●공격 주체 배후에 북한 등 조사외교부는 해커가 소프트웨어 제조사도 알지 못했던 미공개 보안 취약점(제로데이 취약점)을 통해 시스템에 접속한 것으로 보고 있다. 외교부는 ﻿보안점검을 수시로 진행했으나 취약점을 발견하지 못했다.정부는 북한의 소행일 가능성도 열어두고 조사하고 있다. 외교부 관계자는 “﻿공격 주체를 단정할 만한 기술적 분석은 부족한 상태”라며 “여타 국가 등 배후의 해킹 조직을 포함해 모든 가능성을 배제하지 않고 있다”고 언급했다.이주원 기자