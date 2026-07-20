기탁금 인상 논란에 한병도 “최소 직전 전당대회 수준까지 검토를”

한병도, 최고위에서 기탁금 논란 언급

“중장기적으로 공영제 문제도 고민”

정청래 “기탁금 많이 올라간지 몰라”

“민주당 돈 많아…당에서 부담했으면”

이미지 확대 한병도(오른쪽) 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 20일 국회에서 열린 민주당 공명선거 실천 서약식에 참석해 인사말하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스

이미지 확대 기념 촬영 마친 민주당 정청래·김민석 당 대표 후보 더불어민주당 정청래·김민석 당대표 후보가 20일 국회에서 열린 민주당 공명선거 실천 서약식에 참석해 기념 촬영을 마치고 손뼉 치고 있다. 2026.7.20 연합뉴스

세줄 요약 전당대회 기탁금 인상 논란 재점화

한병도, 직전 전대 수준 조정 검토 요청

청년 후보 부담 지적에 선관위 논의 예정

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한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 20일 8·17 전당대회 후보자 기탁금과 관련해 “최소한 직전 전당대회 수준까지 검토됐으면 좋겠다”고 밝혔다.한 대행은 이날 국회 최고위원회의에서 기탁금 인상 수준의 적정성 논란과 관련해 “중장기적으로 공영제(당 재정으로 후보 선거운동 지원) 관련 문제도 민주당이 고민해야 하는 것 아닌가 하는 생각이 든다”며 이같이 말했다.한 대행은 또 “사실 기탁금 문제는 지난 주 최고위에서 최고위원들의 문제제기가 있었다”며 “특히 청년 후보에 대한 과한 기탁금 문제는 더 문제제기가 있으니 검토를 해달고 (당) 선관위원장에게 공식 요청을 했고, 내일(21일) 선관위가 회의를 개최해 논의를 할 것”이라고 말했다.이번 전대에서 당대표와 최고위원 후보는 각각 1억원과 5000만원을 내야 한다. 원외 청년 후보는 50% 감면해준다. 기탁금은 후보의 난립을 막고 선거의 공정한 운영을 위해 후보 등록 시 납부하는 돈이다.당권 주자인 정청래 전 대표도 MBC 라디오에서 “기탁금이 이렇게 많이 올라간 지 몰랐다. 최근에 알았다”며 “제가 봐도 너무 많아서 작년 전당대회 수준으로, 이전 수준으로 낮췄으면 좋겠다”고 말했다. 이어 “당대표 때 (보니까) 실제 민주당에 돈이 많다. 잔고가 몇백억원이 있다”면서 “(이재명) 대통령께서도 선거공영제에 준하는 것을 하자고 했으니 당에서 부담을 했으면 좋겠다”고 했다.반영윤·김헌주 기자