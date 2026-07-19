장동혁 “李대통령, 차라리 ‘정청래 떨어뜨려 주세요’ 하라”

李대통령, 與 8·17 전당대회 기탁금 언급

장동혁 “정청래가 대표될까 봐 불안한 모양”

“누가 봐도 당무개입…아니라고 우긴다”

이미지 확대 생각에 잠긴 장동혁 대표 6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어진 17일 국민의힘 장동혁 대표가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 잠시 생각에 잠겨있다. 연합뉴스

세줄 요약 장동혁, 이재명 대통령 발언에 당무 개입 비판

정청래 띄우기 의도라며 직설적 반응

민주당 전당대회 기탁금 논란 재점화

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장동혁 국민의힘 대표는 19일 이재명 대통령이 더불어민주당 8·17 전당대회 기탁금 논란에 입장을 낸 것을 두고 “정청래가 대표될까 봐 어지간히 불안한 모양”이라며 “누가 봐도 당무 개입인데, 아니라고 우긴다”고 했다.장 대표는 이날 페이스북에 이 대통령을 향해 “억지로 우기려니 구구절절 말이 길다. 길고 긴 글, 한 줄로 요약하면 간단하다”며 “‘남들은 안 되지만 내가 하면 괜찮다’, ‘대통령도 당원이니 의견을 낼 수 있다’ 본인이 야당이었으면, ‘대통령이 그냥 당원이냐’고 했을 것”이라고 했다.이어 “특정 후보 편들자고 하는 것이 아니다? 민주당 당원들조차 아무도 그렇게 믿지 않는다”며 “차라리 그냥 ‘정청래 떨어뜨려 주세요’ 하라”고 비꼬았다. 그러면서 “김민석, 송영길은 자기 편이라고 철석같이 믿는 모양이다. 착각도 유분수지”라고 했다.장 대표는 그러면서 “당 대표를 마음대로 앉힌다고 대통령 권력이 지켜지지 않는다”며 “국민 잘살게 만들고, 나라 튼튼하게 지켜야 권력도 유지되는 것이다. 국정은 제대로 할 자신이 없으니, 온갖 꼼수에만 매달린다. 그럴수록 정권의 수명만 짧아질 뿐이다”라고 덧붙였다.이 대통령은 이날 자신의 X(옛 트위터)를 통해 민주당의 전당대회 기탁금 인상이 과도하다는 의견을 밝혔다. 이 대통령은 과거 사례를 들며 ‘위법한 당무 개입’이라고 비판하는 댓글이 달리자 이에 대한 반박 글을 올리기도 했다.손지은 기자