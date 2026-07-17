DJ 묘역 참배한 김민석, “‘집권당다운 집권당’ 만들겠다”

DJ 맏손자 김종대씨와 함께 참배

“DJ 역사 잇는 당대표 도전 영광”

이미지 확대 묵념하는 김민석 전 국무총리 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소에서 묵념하고 있다.

이미지 확대 현충원 찾은 김민석 전 국무총리 방명록 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 남긴 방명록에 ‘헌법정신의 바탕 위에 대체불가 대한민국을 만들어가겠습니다’라고 적혀 있다.

이미지 확대 김대중 전 대통령 묘소 바라보는 김민석 전 국무총리 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소를 바라보고 있다.

세줄 요약 DJ 묘역 참배, 첫 공식 일정 소화

이재명 정부, 김대중 노선 계승 강조

집권당다운 민주당 만들겠다 다짐

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김민석 전 국무총리는 17일 김대중(DJ) 전 대통령 묘역을 참배한 후 “이재명 국민주권 정부는 김대중의 노선 위에 서 있다”며 “그 뜻을 잘 따라 ‘집권당다운 집권당’을 만들겠다”고 밝혔다.김 전 총리는 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원 김 전 대통령 묘역을 방문해 헌화와 분향을 했다. 참배에는 김 전 대통령의 맏손자인 김종대 씨도 동행했다. 김 씨는 김 전 대통령 차남인 김홍업 전 김대중평화센터 이사장의 장남이다.김 전 총리는 참배를 마친 뒤 방명록에는 “헌법정신의 바탕 위에 대체 불가 대한민국을 만들어 가겠습니다”라고 썼다. 김 전 총리 측은 전날 더불어민주당 당 대표 후보 등록 이후 첫 공식 일정으로 ‘정치적 스승’인 김 전 대통령 묘역을 찾은 것이라고 설명했다.김 전 총리는 “야인으로 있을 때 김 전 대통령이 제게 주셨던 ‘퇴수를 잘해라’는 말씀으로 18년을 버텼다”며 “어려움을 이길 수 있던 건 대통령의 가르침과 격려 덕분이었다”고 말했다.이어 “그 시간을 어느 정도 마무리하고 다시 정치에 돌아와 과분하고 영광되게 대통령님이 반석 위에 올려놓으신 민주당 대표에 도전하게 됐다”며 “영원한 스승이신 대통령님과 이희호 여사에게 감사드린다”고 했다.특히 김 전 총리는 “대통령께서 승리했던 (1997년) 대선 때 한 달 내내 차 옆자리에 앉아 수행을 했고, 집권당다운 집권당을 만드는 실무를 맡았다”며 “새천년민주당이라는 이름을 만들었을 때는 DJ가 그렇게 기뻐하셨다”고 전했다.김 후보는 참배를 마치고 엑스(X)에 “새천년민주당의 첫 총재비서실장으로 대통령이자 총재이신 DJ를 보좌했다”며 “DJ의 역사를 잇는 민주당 당 대표 도전만으로도 영광”이라고 했다.강윤혁 기자