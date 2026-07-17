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‘부정선거’ 강연 중 쓰러진 민경욱 “의식 회복했다”…뇌출혈 수술

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김민지 기자
김민지 기자
수정 2026-07-17 10:30
입력 2026-07-17 10:30
세줄 요약
  • 강연 중 돌연 쓰러진 민경욱 전 의원
  • 현장 심폐소생술·119 이송 등 응급조치
  • 뇌출혈 수술 뒤 이틀 만에 의식 회복
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서울 강남역 일대에서 지난 1년간 부정선거를 주장하며 불법집회를 이어온 4·15부정선거국민투쟁본부(국투본) 대표인 민경욱 전 미래통합당 의원이 5일 오전 집시법과 감염병예방법 위반 혐의로 경찰 조사를 받기위해 서초구 서초경찰서 앞에서 출석 전 발언을 하고 있다. 2021.10.5 뉴스1
서울 강남역 일대에서 지난 1년간 부정선거를 주장하며 불법집회를 이어온 4·15부정선거국민투쟁본부(국투본) 대표인 민경욱 전 미래통합당 의원이 5일 오전 집시법과 감염병예방법 위반 혐의로 경찰 조사를 받기위해 서초구 서초경찰서 앞에서 출석 전 발언을 하고 있다. 2021.10.5 뉴스1


부정선거를 주제로 강연을 하던 중 의식을 잃고 쓰러졌던 민경욱 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원이 이틀 만에 의식을 되찾은 것으로 전해졌다.

황교안 자유와혁신당 대표는 16일 자신의 페이스북에 “민경욱 의원이 의식을 회복했다”며 “완전 회복을 위해 기도해 달라”고 요청했다.

앞서 지난 14일 민 전 의원은 서울 종로구 한국기독교회관에서 열린 제11회 고신애국지도자연합 서울 포럼에 연사로 참석했다. 그는 ‘부정선거와 기독교인의 소명’을 주제로 강연을 한 뒤 참석자들과 질의응답을 이어가던 중 갑자기 몸에 이상을 보이며 단상 뒤로 쓰러졌다.

현장 참석자들은 즉시 심폐소생술 등 응급조치에 나섰다. 신고를 받고 출동한 119구급대는 민 전 의원의 호흡을 확인하며 응급처치를 이어간 뒤 병원으로 이송했다.



고명길 고신애국지도자연합 전문위원장에 따르면 민 전 의원은 검사 결과 뇌출혈로 확인돼 수술을 받은 것으로 전해졌다.

김민지 기자
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