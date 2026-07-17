[포토] 묵념하는 김민석 전 국무총리

1 / 8 이미지 확대 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소에서 묵념하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소에서 묵념하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소에서 참배하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소를 바라보고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소 참배를 마친 뒤 발언하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소 참배를 마친 뒤 발언하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 17일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘소 참배를 위해 이동하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

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더불어민주당 차기 당권 주자인 김민석 의원(전 국무총리)이 17일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고(故) 김대중 전 대통령의 묘역을 참배하고 묵념하고 있다.김 의원은 이날 민주당의 역사적 뿌리를 되새기며 당권 도전을 향한 결의를 다진 것으로 전해졌다.온라인뉴스부