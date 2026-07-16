이 대통령 “책임 있는 사람 이상한 소리하는 거 문제”…‘전북소외론’ 반박

새만금 업무보고서 현대차 투자에 “엄청난 대규모”
“실현 불가능한 이야기 하며 사람들 섭섭하게 만들면 무슨 해결책이 나오나”
이재명 대통령은 16일 ‘전북소외론’과 관련해 “책임 있는 사람들이 여기에 대해 무슨 이상한 소리 하는 건 정말 문제”라고 반박했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 새만금개발청 등의 업무보고를 받으며 이같이 말했다.
이 대통령은 현대차의 새만금 투자를 언급하며 “사실은 엄청난 대규모”라며 “그런데 여기서 9조원이 투자된다고 하다가 다른 데에서 800조원 투자 이야기가 나오니 ‘이게 뭐야’라고 생각하는 경향이 생긴 것 같다”고 말했다.
이어 “일반 시민들은 ‘다른 곳에는 저렇게 많이 투자하고 우리는 이것밖에 안 되나’라고 생각할 수 있다. 그러나 책임 있는 사람들이 여기에 대해 이상한 소리를 하는 것은 정말 문제”라고 말했다. 또 “실현 불가능한 이야기를 하면서 사람들을 섭섭하게 만들면 무슨 해결책이 나오나. 이런 걸 무책임이라고 한다. 무책임”이라고 강하게 비판했다.
이 대통령은 “공직자의 제1 덕목은 책임을 지는 것”이라며 “책임지지도 못할 이야기를 누구 기분 좋아지라고 해놓고 나중에 더 나쁜 상황을 만드는 게 가장 나쁜 행동”이라고도 말했다. 이어 “정부로서는 정말 애써서 만들어낸 유치 성과인데 사실 전망이 가장 좋은 큰 사업 중에 하나”라며 “얼마나 큰 사업인데 그거를 ‘이거 필요 없어’ 이러는 건 아니겠지”라고 했다.
이 대통령의 이날 발언은 정청래 전 더불어민주당 대표가 최근 전북을 방문해서 한 이야기를 겨냥한 게 아니냐는 해석이 나온다. 정 전 대표는 전북 방문 자리에서 “‘저쪽만 저렇게 많이 투자하고 우리 전북은 어쩌면 좋으냐’고 하는데 걱정하지 말라. 소외감, 상실감을 느끼지 않도록 최선을 다해 일하겠다”고 말한 바 있다.
김진아·반영윤 기자
세줄 요약
- 전북소외론 정면 반박, 책임 있는 발언 강조
- 새만금 투자 규모 언급, 과장 비교 문제 지적
- 실현 불가능한 약속 경계, 공직 책임론 제시
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