이 대통령 “앞으로 3년 11개월 남았다…개혁과 혁신 모두 잘 돼야”

국민참여단 첫 참여, 6.3대 1 경쟁률

이미지 확대 이재명 대통령, 부처 업무보고 발언 이재명 대통령, 부처 업무보고 발언

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다.

취임 후 두번째인 이번 업무보고에는 매회 20여명의 ‘국민 참여단’이 참석한다. 2026.7.15 [청와대통신사진기자단]

xyz@yna.co.kr

(끝)





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취임 후 두번째인 이번 업무보고에는 매회 20여명의 ‘국민 참여단’이 참석한다. 2026.7.15 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 남은 3년 11개월, 국정과제 달성 총력 강조

개혁과 혁신 동시 추진 필요성 재차 언급

업무보고에 국민참여단 첫 참여, 경쟁률 6.3대 1

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이재명 대통령은 15일 “앞으로 3년 11개월 남았다. 남아있는 기간이 이제 더 중요하다”며 국정 과제 달성에 총력을 다하겠다고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 주재한 재정경제부(국세청·관세청·조달청), 국가데이터처, 금융위원회, 기획예산처 대상 업무보고 모두발언에서 “국정기획 목표에 우리가 부합하게 장기 정책 집행 준비도 잘해야 된다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 “우리 안에 있던 문제들을 시정하는 일도 잘해야 되겠다”며 “개혁과 혁신, 이 두 가지가 모두 잘돼야 할 텐데 지금까지 온 흐름으로는 잘 가고 있다고 생각한다”고 했다.생중계로 진행된 이번 업무보고에는 처음으로 국민참여단이 참여했다. 1295명이 참여했고 약 6.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 청와대는 매회 20여명씩 모두 200여명을 선발했다.교육부 업무보고 지원자가 209명으로 가장 많았으며 국토교통부(108명), 보건복지부(107명) 순이었다. 연령대로는 40대 지원자가 340명으로 가장 많았다. 직업군은 직장인, 자영업자, 프리랜서, 학생, 주부 등 다양하게 구성됐다.김진아·김서호 기자