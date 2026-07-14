“보완수사권 일부 존치” 신중론에… 與 의견 수렴 추가 진행

의총 계속 열고 ‘전면 폐지’ 숙의

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 출마한 후보들이 14일 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 왼쪽 사진은 김민석(왼쪽) 전 국무총리와 고민정 의원이 나란히 의원총회에 서 있는 모습. 가운데 사진과 오른쪽 사진은 각각 의총에 입장하고 있는 정청래 전 대표와 송영길 의원.

안주영 전문기자

세줄 요약 민주당, 보완수사권 폐지안 두고 숙의 착수

일부 존치 신중론 제기, 추가 의견 수렴 예고

국민의힘, 보완수사권 존치 필요성 맞불 주장

2026-07-15 6면

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더불어민주당은 14일 의원총회를 열고 검찰의 보완수사권 전면 폐지를 내용으로 하는 형사소송법 개정안 관련 숙의에 들어갔다. 검찰청 폐지가 임박한 가운데 ‘장윤기 사건’을 계기로 보완수사권 일부 존치가 필요하다는 당내 신중론이 제기되면서 의견 수렴 절차가 한동안 진행될 것으로 보인다. 다만 주요 당권 주자들은 여전히 앞다퉈 검찰개혁 선명성을 강조하고 있다.한병도 민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 국회에서 열린 의원총회에서 “이제 보완수사권 완전 폐지를 골자로 하는 형소법 개정으로 검찰개혁의 마지막 퍼즐을 완성해야 한다”고 밝혔다. 그러면서도 “다만 일각에서 여러 우려가 제기되고 있다는 점도 잘 알고 있다”며 “필요하다면 추가 정책 의총을 열고 중지를 모아 나가도록 하겠다”고 덧붙였다.비공개 의총에선 검사의 직접수사권과 보완수사권 근거조항인 형소법 196조를 삭제하는 내용의 형소법 개정 태스크포스(TF)안을 대표 발의한 김한규 원내정책수석이 주요 법안 내용을 설명했다고 한다.이주희 원내대변인은 의총 후 기자들과 만나 “완전히 (보완수사권을) 존치하자는 의견은 당내에서는 없는 것 같고 예외적으로, 제한적으로 일부에 한해서 허용을 할 것이냐 여부에 대해 의견들이 있는 것”이라며 “일단 TF의 안이 중심이 되기는 하나 그 외에 다른 의견들도 열어놓고 충분히 숙의를 하고 있는 상황”이라고 설명했다.그러면서 “다음 주 정도에 전문가 정책 의총도 준비 중”이라며 “그 외에도 비공식적으로 법제사법위원회를 중심으로 시민사회, 피해자 지원단체, 그리고 법조인, 학계 등 여러 그룹들의 의견을 수렴하고 있는 단계”라고 덧붙였다.이런 가운데 홍기원 의원은 이날 사회적 약자 범죄 등에 보완수사권을 일부 존치하는 내용의 형소법 개정안을 발의하면서 “단 한 명이라도 억울한 피해자가 발생한다면 그것을 과연 성공한 개혁이라 말할 수 있겠냐”고 강조했다.개정안에는 고민정·곽상언·김남희·문진석·모경종·민홍철·박균택·박희승·이소영·주철현 의원 등 10명이 공동 발의자로 참여했다. 고 의원은 당대표 출마 선언에서도 “부작용을 면밀히 검토하고 보완책을 마련한 뒤 추진하는 것이 수권정당의 모습”이라고 했다.그러나 고 의원 외에 당권 주자들은 강경론의 손을 들어주고 있다. 김민석 전 총리는 “보완수사권 폐지 원칙은 지키되, 경찰 수사 과정에서 발생하는 문제들에 대한 외부적 통제와 엄밀한 책임을 묻는 시스템을 마련해야 할 것”이라고 말했다.정청래 전 대표도 의총에 앞서 페이스북을 통해 “보완수사권 전면 폐지! 이것은 민주당 검찰개혁의 깃발이고 상징”이라고 했다. 송영길 의원도 기자들과 만나 “검찰과 수사 공소 분리 원칙에 따라 보완수사요구권으로 충분하다”고 말했다.한편 국민의힘은 이날 국회에서 ‘장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완수사권의 필요성 토론회’를 열고 보완수사권 존치를 주장했다. 장동혁 대표는 “모든 수사권을 경찰에 넘겨주고 절대적인 권력을 부여하면 괴물 경찰이 탄생할 것”이라고 주장했다.강윤혁·김서호 기자