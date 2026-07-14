민주 “투표지 247만장 재검표” 국힘 “특검 확인 먼저”

국회 선관위 국조특위 청문회

이미지 확대 위철환(오른쪽) 중앙선거관리위원장 직무대행과 노태악(왼쪽) 전 중앙선관위원장이 14일 국회에서 열린 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회 1차 청문회에 출석해 의원들의 질의를 듣고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 투표지 247만장 재검표 놓고 여야 충돌

민주당 즉각 재검표, 국힘 무결성 확인 우선

송도동 쌍둥이 득표·기표지 노출 의혹 공방

2026-07-15 5면

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여야가 14일 서울 송파구 투표지 247만장의 공개 재검표와 이재명 대통령의 기표지 노출 등을 둘러싸고 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회(국조특위)에서 충돌했다. 더불어민주당은 “즉각 재검표”를 주장한 반면, 국민의힘은 “무결성 확인이 우선”이라며 ‘선 특검 후 재검표’ 입장을 내세웠다.여당 간사 윤건영 민주당 의원은 이날 국조특위 1차 청문회에서 “민주당 당론은 즉각적인 재검표”라며 “특검이 실제 활동하려면 한 달 가까이 시간이 요구되는데 그건 시간을 끌겠다는 것”이라고 했다. 반면 주진우 국민의힘 의원은 “투표함 등은 특검이 먼저 무결성을 확인해야 하는 압수수색 대상”이라고 반박했다.인천 송도 1·2동 ‘쌍둥이 득표’ 논란도 제기됐다. 국민의힘 소속 윤상현 위원장이 공개 재검표 가능 여부를 묻자 강동완 중앙선관위 사무총장 직무대리는 “국조특위가 의결하면 진행할 수 있다”고 했다.이 대통령의 기표지 노출에 대한 지적도 제기됐다. 야당 간사 서범수 국민의힘 의원은 고의성과 당시 사전투표관리관 조사 여부 등을 따졌다. 노태악 전 선관위원장은 문제가 된 투표용지에 대해 “교육감 투표용지인데, 일련번호가 없다”며 위법성 판단이 어려웠다는 취지로 설명했다.최보윤 국민의힘 의원은 지난 전북교육감 선거 개표 과정에서 발생한 전산 입력 오류 및 은폐 의혹<서울신문 지난달 11일·16일자 1면>과 관련해 개표 오류 최초 인지 시점이 계속 달라진 경위를 추궁하면서 “조직적 은폐가 의심된다”고 했다. 이현 완산구선관위 사무국장은 “담당자가 시간을 잘못 기재한 실수”라고 해명했다.곽진웅 기자