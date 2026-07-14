친청계 반발 속 여당 선호투표제 도입… 청년 최고위원은 무산

당규 바꿔 대표 선출에 적용

이미지 확대 더불어민주당 강준현 수석대변인이 14일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들에게 회의 결과를 설명하고 있다. 2026.7.14.

연합뉴스

세줄 요약 당대표 선출에 선호투표제 도입 결정

청년 최고위원제는 표결 끝에 부결

친명·친청계 충돌과 사퇴·설전 확산

2026-07-15 5면

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더불어민주당이 8·17 전당대회 후보 등록을 이틀 앞둔 14일 선호투표제를 당대표 선출 방식에 적용하기로 진통 끝에 결론을 냈다. 2030 세대의 신뢰를 회복하고 이들의 목소리를 반영하기 위해 추진됐던 청년 최고위원제 도입은 무산됐다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 비공개 최고위원회의 직후 “(선호투표제 적용이 가능하도록) 결선 투표 실시 방법으로 선호투표와 결선투표를 각각 명시한 당규 개정안을 의결했다”고 밝혔다.그간 당대표 선출 방식에 선호투표를 도입하는 걸 두고 최고위원 사이에선 찬반이 극명하게 갈렸다. 특히 현행 당헌당규에 ‘결선투표’라는 표현만 담겨 있어 선호투표를 도입하는 것은 당헌당규 위반이란 주장도 나왔다. 이에 당헌당규를 개정해 선호투표 도입 근거를 명시한 것이다. 선호투표제 안건에 대해선 표결을 하지 않고 구두 동의로 의결했다고 한다.선호투표제 도입에 반발했던 친청(친정청래)계 박규환 최고위원은 기자들과 만나 “당을 살리기 위해 어쩔 수 없이 소신을 잠시 내려놓는다”고 했다. 문정복·박지원 최고위원도 박규환 최고위원 입장 발표 자리에 함께 했다. 다만 이성윤 최고위원은 “도저히 용납할 수 없다”며 최고위원직에서 사퇴한다고 밝혔다.선출직 최고위원 5명 중 1명을 청년 최고위원으로 분리 선출하는 안은 표결을 통해 부결됐다. 규정 위반을 이유로 청년 최고위원 도입에 반대했던 친청계 입장이 반영된 셈이다.친명(친이재명)계 황명선 최고위원은 “(청년 최고위원 도입을) 부결시킨 최고위원은 다 사퇴해야 한다”고 했고, 강득구 최고위원은 “한마디로 당리당략”이라고 지적했다. 봉건우 민주당 전국대학생위원장은 청년 최고위원 무산에 반발하며 당 선거관리위원직에서 사퇴했다.당권 주자들도 상반된 반응을 내놨다. 김민석 전 국무총리와 송영길 의원은 청년 최고위원제 도입 무산에 비판 목소리를 높였다. 김 전 총리는 엑스(X)에 “작은 이익을 앞세운 집단적 자기정치”라고 썼고, 송 의원은 페이스북에 “이 결정은 두고두고 우리 당의 짐이 될 것”이라고 꼬집었다. 반면 정청래 전 대표는 페이스북에 “당의 결정을 쿨하게 수용한다”고 했다.이런 가운데 정 전 대표가 전날 ‘대표직을 이용해 대선에 출마하지 않겠다’고 한 발언을 두고 김 전 총리와 정 전 대표는 장외 설전도 벌였다. 김 전 총리는 JTBC 유튜브에서 “지금 누가 대선에 관심이 있느냐. 굉장히 뜬금없다”고 비판했다.이에 정 전 대표는 김어준씨 유튜브에서 “(당선돼) 2년간 당 대표를 하면 무슨 일을 하더라도 대선 행보니, 대선 빌드업이니 하는 공세가 들어올 것 같아 차단해야겠다고 생각했다”고 했다.송 의원은 CBS 라디오에서 “혼자 이재명을 몇 번 외친다고 ‘명청(이재명 대통령과 정 전 대표) 대전’이 없어지느냐. 거의 스토커 수준”이라며 정 전 대표에 대한 공세 수위를 높였다.김헌주·한지은·반영윤 기자