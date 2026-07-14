민주, ‘당대표 선호투표’ 도입키로… ‘친청’ 이성윤 “용납 못해” 최고위원 사퇴

세줄 요약 당대표 선거 선호투표제 도입 당규 개정

청년 최고위원 분리 선출안 표결 부결

이성윤 최고위원 반발 뒤 사퇴 선언

이미지 확대 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 최고위원회를 마친 후 회의실을 나서고 있다. 2026.7.14 뉴스1

“제3차 정기전국당원대회를 앞두고 지도부 선출 관련 규정의 논란을 최소화하기 위해 당규를 개정하고자 했다”며 “결선투표 실시 방법으로 선호투표와 결선투표를 할 수 있음을 명문화하는 내용의 당규 개정 건이 의결됐다”고 밝혔다.

이미지 확대 이성윤 더불어민주당 최고위원이 8일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.7.8 뉴스1

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더불어민주당이 14일 당대표 선거에 선호투표제를 도입할 수 있도록 당규를 개정했다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의 직후 기자들과 만나강 수석대변인은 “청년 최고위원 선출 방법에 대해선 선출직 최고위원 5명 중 1명을 청년최고위원 몫으로 분리해 선출하고자 했지만 표결에 의해 안건이 부결됐다”고 전했다.친청(친정청래)계로 분류되는 이성윤 민주당 최고위원은 이에 반발해 최고위원직 사퇴 의사를 밝혔다.이 최고위원은 회의 도중 퇴장한 뒤 기자들과 만나 “전당대회를 한 달밖에 남기지 않고, 후보자 등록도 일주일밖에 남지 않은 시점에서 당헌·당규에 위반되는 것을 밀어붙이는 데 대해 이의를 제기하고 반대해 왔다”면서 “수도 없이 반대했는데도 같은 내용이 올라왔고, 도저히 용납할 수 없다”고 말했다.이어 “이 상태로는 더 이상 최고위원직 수행이 어렵다고 봐 오늘부로 최고위원직을 내려놓겠다”며 “우리 당과 당원들을 지키기 위해 무슨 일이든 할 생각”이라고 덧붙였다.이정수 기자