한동훈 때린 안철수, 저격 동참한 이준석… 보수 야권 ‘난전’

安 ‘韓 영웅화’ 비판하며 복당 거부
李, 계엄 행적의 정치 수단화 경계
지지율 하락에 장동혁 압박 전망
6·3 지방선거 이후 혼란이 이어지고 있는 보수 야권에서 ‘포스트 장동혁’ 체제를 염두에 둔 차기 주자들의 각축전이 점차 가시화되고 있다. 이런 가운데 국민의힘 지지율까지 하락세에 접어들면서 장동혁 대표에 대한 사퇴 압박은 더욱 거세질 것으로 예상된다.
이준석 개혁신당 대표는 13일 최고위원회의에서 ‘계엄의 밤’ 국민의힘 당사로 집결을 지시한 게 한동훈 무소속 의원이었다는 안철수 국민의힘 의원의 재판 증언을 거론하며 “12·3 계엄은 대한민국 국민 모두의 상처였다. 만약 누군가 그 상처를 자양분 삼아 본인의 정치를 하려 했다면, 이것은 정말 마음 아픈 일”이라고 한 의원을 겨냥했다.
특히 이 대표는 “다시는 대한민국의 상처로 남은 계엄을 자신의 정치적 분칠을 위해 이용하는 사람이 없었으면 좋겠다”며 “자신의 분칠을 위해 다른 사람을 모해까지 할 수 있는 사람들을 경계한다”고 말했다. 전날 안 의원이 “왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 되어야 하느냐”며 복당 불가 입장을 밝힌 것과 같은 맥락이다.
안 의원과 이 대표가 동시에 ‘한동훈 비토’ 입장을 재확인하면서 한 의원의 국민의힘 복당 플랜도 꼬이는 양상이다. 한 의원은 국회 입성 후 다선 의원들이 주도하는 공부 모임에 적극적으로 참여하는 등 당내 의원들과 접점을 공격적으로 늘려왔다. 그러나 당권파와는 결이 다른 안 의원과 정면으로 각을 세우면서 한 의원의 복당을 둘러싼 당내 여론 악화도 불가피해졌다.
장 대표의 애매모호한 거취도 차기 주자들의 신경전을 재촉하고 있다. 장 대표는 6·3 지방선거 선방과 정당 지지율 상승을 사퇴 거부 명분으로 내세웠으나 최근 국민의힘 지지율이 하락세를 보이면서 차기 주자들에게 빠르게 힘이 쏠릴 수 있다. 이날 리얼미터 여론조사(9~10일, 무선ARS, 오차범위 ±3.1%포인트, 여론조사심의위 참조)에서 국민의힘은 정당 지지율 38.1%로 6주 만에 더불어민주당(44.8%)에 다시 오차범위 밖에서 뒤진다는 결과가 나왔다. 국민의힘 지지율은 6월 2주차 조사에서 44.3%을 기록한 뒤 줄곧 하락세다.
손지은 기자
세줄 요약
- 안철수·이준석, 한동훈 복당 반대 동시 표명
- 계엄 발언 둘러싼 정치적 이용 논란 재점화
- 국민의힘 지지율 하락 속 장동혁 사퇴 압박
2026-07-14 8면
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