한동훈 때린 안철수, 저격 동참한 이준석… 보수 야권 ‘난전’

安 ‘韓 영웅화’ 비판하며 복당 거부

李, 계엄 행적의 정치 수단화 경계

지지율 하락에 장동혁 압박 전망

이미지 확대 국민의힘 안철수 의원이 13일 국회에서 열린 국민의힘 정점식 원내대표와 4·5선 의원 간 간담회에 참석하고 있다. 2026.7.13 연합뉴스

세줄 요약 안철수·이준석, 한동훈 복당 반대 동시 표명

계엄 발언 둘러싼 정치적 이용 논란 재점화

국민의힘 지지율 하락 속 장동혁 사퇴 압박

2026-07-14 8면

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6·3 지방선거 이후 혼란이 이어지고 있는 보수 야권에서 ‘포스트 장동혁’ 체제를 염두에 둔 차기 주자들의 각축전이 점차 가시화되고 있다. 이런 가운데 국민의힘 지지율까지 하락세에 접어들면서 장동혁 대표에 대한 사퇴 압박은 더욱 거세질 것으로 예상된다.이준석 개혁신당 대표는 13일 최고위원회의에서 ‘계엄의 밤’ 국민의힘 당사로 집결을 지시한 게 한동훈 무소속 의원이었다는 안철수 국민의힘 의원의 재판 증언을 거론하며 “12·3 계엄은 대한민국 국민 모두의 상처였다. 만약 누군가 그 상처를 자양분 삼아 본인의 정치를 하려 했다면, 이것은 정말 마음 아픈 일”이라고 한 의원을 겨냥했다.특히 이 대표는 “다시는 대한민국의 상처로 남은 계엄을 자신의 정치적 분칠을 위해 이용하는 사람이 없었으면 좋겠다”며 “자신의 분칠을 위해 다른 사람을 모해까지 할 수 있는 사람들을 경계한다”고 말했다. 전날 안 의원이 “왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 되어야 하느냐”며 복당 불가 입장을 밝힌 것과 같은 맥락이다.안 의원과 이 대표가 동시에 ‘한동훈 비토’ 입장을 재확인하면서 한 의원의 국민의힘 복당 플랜도 꼬이는 양상이다. 한 의원은 국회 입성 후 다선 의원들이 주도하는 공부 모임에 적극적으로 참여하는 등 당내 의원들과 접점을 공격적으로 늘려왔다. 그러나 당권파와는 결이 다른 안 의원과 정면으로 각을 세우면서 한 의원의 복당을 둘러싼 당내 여론 악화도 불가피해졌다.장 대표의 애매모호한 거취도 차기 주자들의 신경전을 재촉하고 있다. 장 대표는 6·3 지방선거 선방과 정당 지지율 상승을 사퇴 거부 명분으로 내세웠으나 최근 국민의힘 지지율이 하락세를 보이면서 차기 주자들에게 빠르게 힘이 쏠릴 수 있다. 이날 리얼미터 여론조사(9~10일, 무선ARS, 오차범위 ±3.1%포인트, 여론조사심의위 참조)에서 국민의힘은 정당 지지율 38.1%로 6주 만에 더불어민주당(44.8%)에 다시 오차범위 밖에서 뒤진다는 결과가 나왔다. 국민의힘 지지율은 6월 2주차 조사에서 44.3%을 기록한 뒤 줄곧 하락세다.손지은 기자