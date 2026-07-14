정청래 연임 도전 공식화… “대표직 이용해 대선 출마 않겠다”

민주당 대표 출마 선언서 승부수

이미지 확대 정청래(가운데) 더불어민주당 전 대표가 13일 국회 소통관에서 8·17 전당대회 당대표 출마선언을 한 뒤 노랑·파랑 풍선을 든 지지자들과 악수를 하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 정청래, 연임 도전 공식화와 대선 불출마 선언

보완수사권 전면 폐지 고수, 당헌·당규 논란 제기

친청계 결집 속 김민석·송영길과 당권 경쟁 격화

2026-07-14 8면

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정청래 전 더불어민주당 대표가 13일 연임 도전을 공식화하며 “당대표직을 이용해 대선에 출마하지 않겠다”고 승부수를 띄웠다. 또 “민주당에 입당한 이래 한 번도 민주당을 떠나본 적이 없다”며 당권 경쟁자인 김민석 전 국무총리를 정조준했다. 정 전 대표와 가까운 최민희·한민수 의원도 최고위원 출마를 시사하는 등 친청(친정청래)계의 반격도 본격화됐다.정 전 대표는 이날 국회 소통관에서 당대표 출마 기자회견을 열고 ‘이재명 대통령과 함께 하는 민주당’을 표어로 내건 출마 영상을 먼저 공개한 뒤 “중단 없는 개혁, 전광석화 속전속결의 개혁을 강력하게 추진하겠다”고 밝혔다.정 전 대표는 당내에서 우려의 목소리가 나오는 보완수사권 폐지에 대해 “일점일획도 변경될 수 없다. 보완수사권의 전면 폐지 100% 제가 마무리하겠다”고 했다.당대표 선출 방식인 선호투표제 적용이나 청년 최고위원 도입에 대해선 부정적 의견을 재확인했다. 정 전 대표는 “당헌·당규를 위배한 상태에서 전당대회를 치르는 것은 너무 위험한 일”이라며 “소송이 걸리면 전당대회 자체가 원인 무효가 될 수 있다. 당 지도부에서 현명하게 잘 해결해 주길 바란다”고 했다.특히 “저는 당대표직을 이용해 대선에 출마할 생각이 없다”며 “대선 승리의 기획자가 되겠다. 당을 공명정대하게 운영하겠다”고 강조했다. ‘대선 기회가 와도 안 하겠느냐’는 질문에는 “말씀드린대로 잘 해석해달라”고 했다.친청계 인사 중에선 김영환 의원, 이성윤 최고위원이 동석했다. 현장에 참석한 지지자들은 노란색, 파란색 풍선을 들고 ‘알정찍(알았어! 정청래 찍을게!) 정청래’를 연호했다.친청계 최고위원 후보들도 속속 진용을 갖췄다. 전날 밤 온라인을 통해 최고위원 출마 선언을 한 최민희 의원은 페이스북에 “여당 대표 경선이 대권 디딤돌이 돼선 안 된다”며 “안정적 국정 지원과 당 운영을 위한 정 전 대표의 대권 불출마 선언에 공감한다”고 썼다. 한민수 의원은 “이재명 정부의 성공은 저에게 지상과제”라며 14일 출마 선언을 예고했다.반면 김 전 총리는 경기 안양아트센터에서 열린 안양 지역 합동 당원간담회에서 “이번에 올바른 노선과 리더십으로 당대표를 교체하지 못하면 당은 흔들린다”며 “대통령도 흔들릴 것이고 정부는 흔들릴 것”이라고 강조했다.송영길 의원은 국회 의원회관에서 열린 ‘다극세계와 한국의 대응전략’ 세미나에 참석해 “공부와 고민이 결여돼있는 집권 여당 지도부에, 매일 앉아서 검찰 보완수사권을 갖고 밤새우고, 이걸로 에너지를 소진하는 모습이 너무 안타깝다”고 꼬집었다.고민정 의원은 선호투표제 도입 여부가 아직 확정되지 않은 것과 관련해 “선호투표제를 가냐, 결선투표제를 가냐가 목숨 걸고 싸울 일인가. 국민들 입장에선 하나도 중요하지 않다”며 지도부의 결단을 촉구했다.강윤혁·반영윤 기자