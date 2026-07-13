정청래, 오후 2시 국회서 당대표 출마…연임 도전 공식화

주요 당권주자 중 가장 늦은 출사표

선명성 강조…선호투표 반대 비칠 듯

이미지 확대 악수하는 정청래-송영길 정청래(왼쪽) 전 더불어민주당 대표가 지난 12일 국회 의원회관에서 열린 전국자치분권민주지도자회의(KDLC)에서 송영길 전 대표와 악수를 하고 있다. 연합뉴스

두들겨 맞으면

많이 아프다.

잘 견뎌보겠다”고 반대 입장을 우회적으로 전했다.

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정청래 전 더불어민주당 대표가 13일 국회에서 당대표 출마 선언에 나선다. 지난달 24일 연임 도전을 위해 당대표직을 내려놓은 뒤 주요 당권주자 중 가장 늦은 출사표를 냈다.정 전 대표 측은 이날 언론 공지를 통해 오후 2시 국회 소통관에서 당대표 출마 기자회견을 갖는다고 밝혔다. 이에 앞서 정 전 대표 측은 언론 공지를 위한 공개 채팅방을 개설하며 당권 행보 본격화를 선언하기도 했다.정 전 대표는 출마 선언에서 개혁의 선명성을 강조할 것으로 보인다. 정 전 대표는 전날 페이스북에서도 “검경 수사권 분리, 수사와 기소의 분리, 검찰의 수사권 폐지는 수십년간 논쟁하고 토론하고 숙의했다”며 “시간 부족이 아니라 의지의 부족이다. 보완수사권 전면 폐지! 지금 당장”이라고 밝혔다.선호투표 도입을 비롯한 전당대회 룰 갈등에 대해서도 입장을 밝힐 것으로 보인다. 정 전 대표는 전날 ‘선호투표제로 갑시다! 다구리(패싸움)인가’라는 내용의 만평을 공유하며 “강윤혁 기자