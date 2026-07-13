2026 하반기 경제성장전략 당정 협의

이미지 확대 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표, 한정애 정책위의장, 구윤철 경제부총리, 김성환 기후에너지환경부 장관, 박홍근 기획예산처 장관 등이 13일 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.13안주영 전문기자

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한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표, 한정애 정책위의장, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 박홍근 기획예산처 장관 등이 13일 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의에서 기념촬영을 하고 있다.안주영 전문기자