정치 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/13/20260713500028 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-07-13 09:19 입력 2026-07-13 09:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표, 한정애 정책위의장, 구윤철 경제부총리, 김성환 기후에너지환경부 장관, 박홍근 기획예산처 장관 등이 13일 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.13안주영 전문기자 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표, 한정애 정책위의장, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 박홍근 기획예산처 장관 등이 13일 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의에서 기념촬영을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지