김민석 “허위사실 그만” 정청래 “최악 자기 정치”… 신경전 격화

김, 친청 감기약 공세에 처방전 공개

정, 2002년 김 ‘후단협’ 비판글 올려

선호투표제 두고 정·송영길 기싸움

이미지 확대 한자리 모인 당권주자들 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 당권 주자들이 12일 국회에서 열린 전국자치분권민주지도자회의 행사에서 최고위원 후보로 추대된 박승원 경기 광명시장과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김보미 전 전남 강진군의회 의장, 고민정 의원, 박 시장, 김민석 전 국무총리, 송영길 의원, 정청래 전 대표.

홍윤기 기자

세줄 요약 전대 룰 논쟁 격화, 선호투표제 갈등 심화

김민석·정청래, 허위사실·자기정치 공방

당권 주자들, 정견발표회서 첫 대면

2026-07-13 10면

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더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 선호투표제 등 ‘전대 룰’을 둘러싼 갈등이 최고조에 이른 가운데 당권 주자들의 신경전도 갈수록 날카로워지고 있다.김민석 전 국무총리는 12일 국회에서 열린 ‘김민석의 백분백답’에서 “정상적인 뿌리 위에 선 민주당 당원이라면 당원 토론과 논쟁에 있어서든 당내 정치인을 향해서든 허위사실을 유포하거나 비방하거나 멸칭하는 일은 없을 것”이라고 말했다.김 전 총리는 친청(친정청래)계 이성윤 최고위원의 12·3 계엄 당일 ‘감기약 성분 공개’ 공세에 대응해 약국 처방전 내용을 공개하기도 했다. 그러면서 “문제가 명료해졌음에도 불구하고 계속 문제제기하는 건 대장동 검사 같은 짓”이라며 “이제는 이에 대해 더 논하는 건 큰 반칙”이라고 말했다.이에 맞서 정청래 전 대표는 페이스북에 “최악의 자기 정치는 선거 때 탈당해서 무소속 출마하거나 남의 당 후보를 돕는 구태정치”라고 말했다. 2002년 대선 당시 ‘후단협(후보단일화협의회) 사태’를 언급한 것으로 김 전 총리를 정면으로 겨눴다는 해석이 나왔다.선호투표제를 두고도 주자들간 기싸움이 계속됐다. 송영길 의원은 페이스북에 “특정 후보의 유불리를 이유로 당의 절차를 멈춰 세우는 것이야말로 당원 주권에 대한 부정”이라며 “그때는 맞고, 지금은 틀린 것이냐”라고 반문했다.반면 정 전 대표는 선호투표제를 압박하는 당권 경쟁자와 민주당 지도부 모습을 그린 지역 언론사 만평을 페이스북에 공유하며 “두들겨 맞으면 많이 아프다. 잘 견뎌 보겠다”고 했다.이날 당권 주자들은 국회의원회관에서 열린 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 정견발표회에서 처음으로 한자리에 모였다.송 의원은 전대 완주 의사를 강조하며 후보 등록(16~17일) 이후 한 달 동안 광주, 전남, 전북 등 호남에 상주하겠다는 입장을 밝혔다. 주말 동안 대구·경북을 찾았던 고 의원은 정견 발표에서 책임 정치의 실종을 지적하면서 보완수사권 폐지 관련 김 전 총리와 정 전 대표의 입장을 요구하기도 했다.이런 가운데 민주당은 이날 저녁 비공개 최고위원회의를 열고 선호투표제와 청년최고위원 도입 여부 등에 대해 논의를 했다. 앞서 지난 10일 밤에도 비공개 최고위를 열 계획이었으나 직전에 취소된 바 있다. 이학영 전준위원장은 전날 청년 최고위원제 도입 관련 입장문을 내고 전준위 결정사항에 대한 최고위의 존중을 요청했다.강윤혁·반영윤 기자