장동혁 “당원 중심으로 가야 국민정당”… 전국 돌며 ‘마이 웨이’

정점식 “국민 정당 변모해야” 발언

장, 당원 강조하며 미묘한 입장 차

안철수 “한동훈 복당? 얼씬도 말라”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 12일 부산 수영구 국민의힘 부산시당에서 열린 ‘6·3 참정권 박탈 사태 부산·경남권 청년·대학생 현장 간담회’에 참석, 발언을 하고 있다. 2026.07.12.

뉴시스

세줄 요약 당원 중심 정당 강조와 징계 존중 주장

정점식 압박에 국민 정당 해석으로 반박

부산 장외행보와 윤리위 징계 논의 예고

2026-07-13 10면

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장동혁 국민의힘 대표가 12일 “당원이 선택한 당 대표의 거취나 해당 행위자에 대한 징계는 당원의 뜻이 최대한 존중되어야 한다”고 밝혔다. 정점식 원내대표가 ‘국민 정당’으로 변모해야 한다며 장 대표를 압박하자 당원의 뜻을 따르는 것이 국민 정당으로 가는 길이라며 이같이 받아친 것이다.장 대표는 이날 페이스북을 통해 “국민의힘은 당원 중심 정당을 지향한다”며 “당원이 선택한 당 대표의 거취나 해당 행위자에 대한 징계는 당원의 뜻이 최대한 존중되어야 한다”고 밝혔다. 이어 “국민의힘은 국민 정당을 지향한다”며 “당권 경쟁이 아니라 참정권 침해에 대한 국민특검, 재선거, 선거관리위원회·선거 제도 개혁에 집중할 때”라고 했다.앞서 정 원내대표는 이날 공개된 한 매체와의 인터뷰에서 “당원들이 모든 걸 결정해야 한다고 얘기하면 1년에 수백억원씩 받는 국고보조금을 다 거부해야 한다”며 “그래서 보완수사권 폐지 등 모든 것을 당원 의사에 따라 해야 한다는 더불어민주당을 비판하고 있는 것”이라고 밝힌 바 있다.장 대표는 징계전을 앞두고 장외 정치를 이어가고 있다. 이날 오후엔 부산 수영구 부산시당에서 열린 이른바 ‘6·3 참정권 박탈 사태’에 대한 청년 간담회에 참석했다. 이어 부산 진구 서면 하트광장에서 열린 선관위 규탄 집회에도 참여했다.당 중앙윤리위원회는 내주 중 전체 회의를 열고 징계 개시 여부 등을 논의할 예정이다. 당헌·당규상 윤리위원 7명 중 4명 이상이 참석해야 징계 의결이 가능하다. 지난 회의에서 ‘정족수 논란’이 있던 만큼, 4명 이상이 출석할 것으로 전망된다.한편 이날 안철수 국민의힘 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 한동훈 무소속 의원을 겨냥해 “국민의힘 복당을 반대한다. 얼씬도 말라”고 공개적으로 밝혔다. “계엄 당일 한 의원이 먼저 당사로 모이라고 했다”는 취지의 안 의원 주장을 두고, 둘은 지속적으로 공방을 벌여왔다.안 의원은 친한(친한동훈)계 의원들을 향해서도 “법정에서 사실을 증언한 자당 중진 의원을 조롱하고 매도했다. 개인에 대한 명예훼손이자 명백한 해당 행위”라고 비판했다.박효준 기자