‘친청’ 한민수 “최고위원 출마할 것…鄭 자기정치 비판 납득 안돼”

“李 정부 성공·정권 재창출에 함께”

선호투표제 논란엔 “절차·시기 문제”

이미지 확대 한민수 더불어민주당 대변인이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 국민의힘 제1야당 대표 전담 특위 및 이진우·여인형 접견 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 친청(친정청래)계 핵심 인사인 한민수 의원이 10일 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마 의사를 밝혔다. 정청래 전 대표를 향한 당내 공세에는 “억울한 측면이 있다”며 엄호에 나섰다.

김민석 전 국무총리와 송영길 전 대표, 고민정 의원 등 당권주자들은 정 전 대표의 지난 1년간 당 운영을 비판하며 8·17 전당대회 출마를 선언한 상태다.

‘자기 정치의 폐해’라고 지적한 김 전 총리의 발언에 대해선 “저는 선뜻 납득은 안 된다”면서 “당청이라 할지 청와대 간에 엇박자가 있었던 적이 있느냐”라고 지적했다.

세줄 요약 한민수, 8·17 전당대회 최고위원 출마 결심

이재명 정부 성공·총선 승리·재집권 강조

정청래 ‘자기 정치’ 비판에 엄호 발언

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한 의원은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 ‘전당대회 나오시냐’는 질문을 받고 “그동안 권유를 많이 받았고 고심을 해왔는데 이제는 결심을 했다. 출마를 해보려고 한다”고 답했다.그는 출마 배경에 대해 “이재명 대통령의 국민주권정부의 성공, 2028년 총선 승리, 정권 재창출을 위한 길에 함께하고 싶다는 생각”이라며 “제가 지도부가 된다면 어떠한 역할을 할 것인지 고민했다”고 말했다.정 전 대표의 비서실장을 지낸 한 의원은 정 전 대표의 출마 여부를 묻는 질문에 “불출마 가능성은 없다고 보고 있다”고 답했다. 아직 출마 선언을 하지 않은 이유에 대해서는 “집권 여당으로서 미래 비전과 방향이 필요하지 않겠냐”며 “이재명 대통령이 순방 중인 점도 고려하는 것으로 추측한다”고 말했다.정 전 대표가 지난 8일 페이스북에 “2대 1, 3대 1로 싸우면 흠씬 두들겨 맞습니다. 많이 아픕니다”라고 쓴 것에 대해서는 “억울한 면이 있지 않겠나”라며 “본인에 대해 프레임을 씌우고 국회에서 공격하는 부분들에 대해 개인적 소회 아닐까”라고 말했다.한 의원은 정 전 대표를 향해또 “연초에 (정 전 대표가) 조국혁신당에 합당을 제안한 것은, 사전 숙의 과정에 치밀한 관리가 되지 못했다는 지적은 일견 타당성도 있다”며 “그런데 이것이 정말로 정 전 대표 본인의 이득이나 이런 것을 위해 추진하려고 했다고 보지 않는다”고 덧붙였다.친청계인 이성윤 최고위원이 김 전 총리가 12·3 계엄 당시 표결에 참석하지 못한 것을 문제 삼는 데 대해선 “엄중한 해제 표결에 김 전 총리는 오지 않았는지를 물으려 한 게 아닌가 생각한다”며 “거기(김 전 총리 측)에서 해명을 하시면 된다”고 했다.선호투표제 논란에 대해선 “절차 문제와 시기 문제가 있는 것 같다”면서 “적어도 당규를 개정하지 않고 선호투표제를 채택한다면 대표가 누가 되든 그 반대쪽에 있는 당원분들이 법적인 쟁송에 들어갈 가능성이 높다”고 말했다.한지은 기자