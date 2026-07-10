몽골 ‘서울의 거리’ 깜짝 방문한 李대통령 부부…시민들과 ‘하이파이브’

몽골 현지인 운영 한식당서 저녁식사

이미지 확대 이재명 대통령 부부와 몽골 대통령 부부 이재명 대통령 부부와 몽골 대통령 부부

(울란바타르=연합뉴스) 김도훈 기자 = 몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령 부부가 9일(현지시간) 울란바타르 정부청사에서 오흐나 후렐수흐 대통령 부부와 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.9

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세줄 요약 울란바타르 서울의 거리 깜짝 방문

시민들과 악수·하이파이브로 교감

김밥·떡볶이·만두 맛보며 소통

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몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 저녁 몽골 울란바타르의 ‘서울의 거리’를 깜짝 방문해 몽골 국민들과 소통하는 시간을 가졌다.서울의 거리는 1995년 서울과 울란바타르가 자매결연을 계기로 조성된 거리로 한국 브랜드 편의점과 음식점 등 한국 문화를 곳곳에서 접할 수 있는 공간이다. 또 한국 전통식 정자인 ‘서울정’이 세워져 있어 양국 우호의 상징으로 자리하고 있다는 게 안귀령 청와대 부대변인의 설명이다.몽골 국민들은 이 대통령 부부를 보자 “안녕하세요”, “반갑습니다”, “감사합니다”라고 외치며 환영했다. 이 대통령 부부는 몽골 국민들과 일일이 악수를 하고 하이파이브를 하며 화답했다. 또 손가락 하트를 보내는 몽골 국민도 있었다고 안 부대변인이 전했다.이 대통령 부부는 서울정에 올라 일대를 둘러본 뒤 인근 노점에서 판매 중인 김밥과 떡볶이, 만두를 구입해 맛보기도 했다. 이 대통령 부부가 몽골 국민들도 떡볶이를 좋아하느냐고 묻자 상인은 “특히 젊은이들 사이에서 인기가 많다”며 “만두도 한국 제품”이라고 소개했다.한 몽골 국민은 “국빈 방문을 성공적으로 마무리하시길 바랍니다”라며 응원했고 교민들도 “힘내주세요”라며 이 대통령 부부를 따뜻하게 맞이했다. 이 대통령 부부는 이어 몽골 국민이 운영하는 한식당 ‘고래불’에서 두부김치와 고등어 구이, 비빔밥으로 저녁식사를 하고 이날 일정을 마무리했다.한국 대통령으로서는 15년 만에 몽골을 국빈 방문한 이 대통령은 이날 오흐나 후렐수흐 대통령과 정상회담을 하고 한·몽골 비즈니스포럼까지 참석했다.이 대통령은 10일에는 몽골에서 독립운동을 지원한 이태준 열사 기념관을 방문한 뒤 교민들과 오찬간담회를 한다. 이어 뱜바척트 국회의장과 오츠랄 총리를 각각 접견하고 저녁에는 후렐수흐 대통령 주최 국빈 만찬에 참석한다. 국빈 방문 마지막 날인 11일에는 후렐수흐 대통령과 함께 몽골 최대 명절인 ‘나담축제’ 개막식에 주빈으로 참석할 예정이다.울란바타르 김진아 기자