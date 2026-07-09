광주경찰청 입장 못한 장동혁…국민의힘 “장윤기 사건 청문회 열 것”

30여분 간 청사에서 입장 여부 놓고 실랑이

張 “보완수사권 없는 경찰, 무소불위 권력”

張 측 “김영근 광주경찰청장 도망치듯 나가”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 의원들이 9일 오후 전남광주통합특별시 광산구 광주경찰청을 방문, ‘장윤기 사건’ 부실 수사 의혹과 관련해 김영근 광주경찰청장과 면담을 요구하고 있다. 전남광주 뉴시스

장동혁 국민의힘 대표가 김영근 광주경찰청장 면담에 실패하자, 국민의힘은 ‘장윤기 사건’ 국회 청문회를 추진하겠다고 9일 밝혔다. 이날 광주경찰청 입장을 거부당한 장 대표는 “경찰이 수사권 전부를 가져갔을 때 국민의 생명과 안전은 보호받지 못할 것”이라고 비판했다.

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표와 지도부가 9일 장윤기 살인사건과 관련해 광주경찰청장을 면담하기 위해 전남광주 광주경찰청을 찾았으나 출입이 가로막혔다. 장 대표와 지도부가 출입 게이트 앞에서 항의하고 있다. 전남광주 뉴스1

“그런데 이 순간에도 이재명 정부와 민주당은 모든 수사권을 저런 경찰에 다 넘겨주겠다고 한다”고 말했다.

이어 “

“경찰이 보완수사권도 없이 수사권 전부를 가져갔을 때 국민의 생명과 안전은 보호받지 못할 상황이 올 거란 결론에 이르게 됐다”고 덧붙였다.

세줄 요약 장동혁 대표, 광주경찰청 면담 무산

장윤기 사건 부실수사·유착 의혹 제기

국민의힘, 국회 청문회 추진 방침

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장 대표는 이날 예정됐던 한성숙 국무총리 접견 일정을 순연하고, ‘광주 여고생 살인범’ 장윤기 사건의 부실 수사·유착 의혹과 연관된 전남 광주 광산구 광주경찰청으로 향했다. 장 대표는 김 청장과 면담을 시도했으나, 경찰은 김 청장이 외부 일정으로 자리를 비웠다는 이유로 청사 입장을 거부했다.이에 대해 장 대표를 비롯한 서천호·김장겸 의원과 박준태 당대표 비서실장, 신동욱 최고위원은 “이런 경찰이기에 자기 식구라고 증거 인멸하고 수사 축소한 것”이라며 항의했다. 이들은 경찰과 30여 분 대치 후 해산했다. 장 대표는 이 자리에서 “청장이 안에 없다는 말을 믿기 어렵다”며 “경찰청이든 청와대든 어디선가 보고를 받고 위에서 지시했기 때문에 이렇게 버티는 것이라고 생각한다”고 했다.박 비서실장은 이날 입장문을 통해 “경찰 측이 ‘김 청장도 수사 대상이 될 가능성이 있어 면담에 응하기 어렵다’는 취지로 설명하자, 당대표 비서실은 ‘반드시 면담에 응하라’는 취지의 입장을 재차 통보했다”며 “그러나 장 대표가 청사에 도착한 이후 청장은 현장 점검과 기타 일정을 이유로 말을 바꿔 면담을 회피하고 방문단의 청사 출입까지 제한했다”고 밝혔다.그는 “분명한 것은 오전에 확인되지 않았던 일정을 이유로 김 청장이 도망치듯 청사를 빠져나갔다는 사실”이라며 “광주경찰청이 장윤기 사건의 공범이라는 자백이나 다름없다”고 했다.그러면서 “이번 방문은 사전 조율이 필요한 대상이 아님을 분명히 한다”며 “국민의 생명을 앗아간 강력범죄가 발생했고, 경찰의 조직적 은폐 의혹이 제기된 대형 사건에 야당 의원들이 청장 허락을 받고 가야 하느냐. 초청장이라도 보낼 거냐”고 비꼬았다. 이어 장윤기 사건 국회 청문회를 추진하겠다고 밝혔다.이날 청사에 들어가지 못한 장 대표는 기자들과 만나 “사건을 은폐하고 조작하려 했던 경찰은 저렇게 떳떳하고 당당하다”며이제 어떤 지휘도 통제도 없이 무소불위의 권력을 행사하도록 만들겠다는 것”이라며박효준 기자