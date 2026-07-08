‘마이웨이’ 장동혁에… “張 출당·제명” 맞제소·사퇴 연판장까지 거론

‘징계정치’ 내홍 속 張, 장외 여론전
조경태 “분열 초래”… 윤리위에 요구
이성권 “이대로면 2028 총선 진다”
‘징계 정치’를 둘러싼 내홍이 멎지 않는 가운데 장동혁 국민의힘 대표는 8일 장외 여론전에 집중했다. 장 대표를 출당·제명해야 한다며 맞제소가 터져 나오고 사퇴 연판장까지 거론됐지만 마이웨이 행보를 이어가고 있는 것이다.
장 대표는 이날 오후 인천 남동구 국민의힘 인천시당을 방문해 이른바 6·3 지방선거 참정권 박탈 사태에 대한 청년 간담회에 참석했다. 간담회를 마친 장 대표는 남동구 로데오사거리를 찾아 선거관리위원회를 규탄하는 집회에 동참했다. 장 대표가 서울 올림픽공원 외에 현장 집회에 참여한 것은 처음이다.
박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 장 대표의 장외 활동에 대해 “현장의 여러 가지 목소리를 제도권 안으로 담아내는 과정의 일환”이라며 “권역별로 유사한 일정이 진행될 예정이다. 다음 주 초 부산 방문도 준비 중”이라고 했다.
이런 가운데 박덕흠 국회부의장 낙선 종용으로 윤리위원회에 제소된 조경태 의원은 이날 장 대표를 윤리위에 제소하고 출당·제명을 요구했다. 장 대표가 선거 패배 시 사퇴 약속을 지키지 않았고, 윤석열 전 대통령 내란 수괴 혐의 1심 선고를 부정하며 징계 정치로 분열을 초래했다는 등 이유에서다.
또 소장파 모임 대안과미래 간사인 이성권 의원은 YTN 라디오에서 “이대로면 2028년 총선과 이후 대선도 다 진다”며 “부당한 징계가 이뤄지면 연판장을 돌리거나 피켓 시위 같은 것도 고민해 볼 수 있다”고 전했다.
내홍 속에서 정점식 원내대표는 이날 SBS 방송에서 “장 대표가 임기까지 가든, 책임 문제로 사퇴를 하든 결정의 과정들이 또다시 갈등으로 비화해서는 안 된다”고 했다.
한편 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 6~7일 실시한 정기조사(ARS, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에 따르면 국민의힘의 지지율은 29.1%로 집계됐다. 이는 직전 조사(지난달 22~23)에 비해 8.2%포인트 하락한 수치다. 같은 조사에서 더불어민주당(45.0%)의 지지율은 직전 조사 대비 5.4%포인트 상승했다.
박효준 기자
세줄 요약
- 장동혁 대표, 출당·제명 요구 속 장외 행보 지속
- 조경태 의원 윤리위 제소, 사퇴 연판장 거론
- 국민의힘 지지율 하락, 당내 위기감 확산
2026-07-09 8면
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