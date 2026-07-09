트럼프 만난 李 ‘美 군함 건조’ 화답했다

젤렌스키 첫 대면한 李… “우크라에 1억弗 지원, 살상 무기 제외”

이미지 확대 트럼프와 ‘마스가’ 틈새 외교 이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 튀르키예 대통령 부부 주최 공식 환영 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다.

앙카라 연합뉴스

이미지 확대 노르웨이 총리 만나 ‘노 젓기’ 응원 이재명 대통령이 8일(현지시간) 앙카라의 한 호텔에서 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 정상회담 중 노르웨이 축구 대표팀의 ‘바이킹 노젓기’ 응원을 따라 하며 웃고 있는 모습. 오른쪽부터 조현 외교부 장관, 이 대통령, (하나 건너) 안규백 국방부 장관, 임웅순 국가안보실 2차장.

앙카라 뉴스1

세줄 요약 트럼프와 군용 선박 건조 협력 논의

국내 조선 기업 소개, 실무 협의 추진

방미·골프 회동 약속도 재확인

2026-07-09 1면

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이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석을 계기로 열린 만찬 자리에서 도널드 트럼프 대통령과 만나 군용 선박 건조 관련 후속 논의를 진행했다. 양국 정상은 구체적인 검토를 위해 후속 실무 협의도 이어 가기로 했다.이 대통령은 이날 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 내외 주최 리셉션 및 환영 만찬에 참석하면서 트럼프 대통령과 군용 선박 건조 관련 대화를 나눴다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.트럼프 대통령은 지난달 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 만찬장에서 이 대통령과 나란히 앉아 대화했을 당시 “미국 군함 10척을 빠르게 건조해 줄 수 있겠느냐”고 요청한 바 있다. 이 대통령은 트럼프 대통령의 요청에 이날 “최대한 협조하겠다”고 하면서 우수한 선박 제조 역량을 가진 우리 기업들에 대해 소개했다. 양 정상은 구체적인 방안을 검토하기 위한 실무 협의를 이어 가기로 했다.또 양 정상은 3주 전 만찬장에서 약속했던 골프 회동을 상기하면서 적절한 시기에 이 대통령의 미국 방문을 추진하고 그것을 계기로 골프 라운딩도 추진해 나가자고 했다.이 대통령은 이어 8일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 처음으로 정상회담을 하고 우크라이나에 1억 달러(약 1500억원)를 지원하기로 했다.이 대통령은 “우리 정부는 우크라이나 국민들이 필요로 하는 인도적 지원을 지속하면서 우크라이나 복구 재건을 위한 국제사회의 노력에도 지속 동참해 나갈 것”이라고 강조했다. 그러자 젤렌스키 대통령은 한국 정부의 지원에 감사의 뜻을 전하며 “전쟁의 조속한 종식 및 우크라이나의 평화와 회복을 위해 앞으로도 한국을 포함한 국제사회와 긴밀히 협력해 나가길 희망한다”고 화답했다. 이어 “우크라이나의 재건 과정에서 한국 정부와 기업들의 지속적인 관심과 참여를 기대한다”고 했다.또 양 정상은 우크라이나 내 북한군 포로 문제는 당사자들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나가기로 뜻을 모았다.다만 1억 달러 지원이 살상 무기 지원으로 이어지지 않는 것을 원칙으로 했다. 청와대 고위 관계자는 “우크라이나에 대한 우리의 지원 입장은 기존에서 변함이 없다”며 “우리는 살상 무기를 지원하지 않는 입장이며 그 외에 여러 영역에서 다양한 지원을 준비하고 있다”고 밝혔다.이 대통령은 이에 앞서 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 정상회담을 하고 방산과 수산 분야 등 양국 협력 방안을 모색했다. 이 대통령은 노르웨이가 그동안 K9 자주포와 천무 다연장 로켓 등 우리 무기 체계에 지속적인 신뢰를 보여 준 것을 바탕으로 첨단 방산 기술과 국방산업 분야에서의 협력이 더욱 강화되길 바란다고 했다.이 대통령은 이어 니쿠쇼르 단 루마니아 대통령과도 정상회담을 하며 방산 협력을 논의했다. 이 대통령은 “(루마니아와) 교역을 포함해서 이제는 방위산업 분야에서도 진전이 이뤄지고 있고, 특히 K9은 현지 생산을 하게 됐다는 점이 특별히 의미가 있다”고 했다. 이어 “방위산업에 있어서도 물건을 사고파는 거래적 관계가 아니라 함께 개발도 하고 공동생산을 하고 제3세계에 함께 진출하는 그런 실질적인 협력에 주안점을 두고 있다”고 말했다.이 대통령은 이날 나토 정상회의 일정을 마무리하고 우흐나 후렐수흐 몽골 대통령의 초청으로 9~11일 몽골 국빈 방문에 나선다.앙카라 김진아 기자