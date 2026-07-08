정치 [포토] 한성숙 총리, 호우대비 점검회의 주재 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/08/20260708800010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-08 17:32 입력 2026-07-08 17:32 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 호우대비 점검회의 주재하는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 호우대비 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 호우 대처사항 점검 나선 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 호우 대처사항 점검회의에 입장하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 호우대비 점검회의 참석한 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 8일 호우대비 점검회의를 주재하기 위해 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실로 입장하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 한성숙 국무총리, 호우대비 점검회의 주재한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 호우대비 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 호우 대처사항 점검회의 주재하는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 호우 대처사항 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 호우대비 점검회의 주재하는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 호우대비 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 호우대비 점검회의 주재하는 한성숙 국무총리한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 호우대비 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 호우대비 점검회의를 주재하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지