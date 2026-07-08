송영길, 당 대표 출마 선언

이미지 확대 송영길 더불어민주당 의원이 8일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 지지자들의 환호를 받으며 당 대표 출마 선언을 위해 이동하고 있다. 2026.7.8 이지훈 기자

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송영길 더불어민주당 의원이 8일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 지지자들의 환호를 받으며 당 대표 출마 선언을 위해 이동하고 있다.이지훈 기자