정치 송영길, 당 대표 출마 선언 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/08/20260708500121 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-07-08 12:56 입력 2026-07-08 12:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 송영길 더불어민주당 의원이 8일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 지지자들의 환호를 받으며 당 대표 출마 선언을 위해 이동하고 있다. 2026.7.8 이지훈 기자 송영길 더불어민주당 의원이 8일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 지지자들의 환호를 받으며 당 대표 출마 선언을 위해 이동하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지