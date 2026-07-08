잠수함 놓쳤지만…한·캐나다 “포괄적 전략 동반자 관계 심화할 것”

캐나다 총리, 지난 주말 李 대통령에 잠수함 선정 관련 사전 설명

나토 정상회의 계기 양국 약식 회담

이미지 확대 답변하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 나토 방위산업 포럼에서 참석자의 질문에 답하고 있다.

앙카라 연합뉴스

세줄 요약 잠수함 사업서 한국 탈락, 독일 최종 선정

한·캐나다, 결과와 별개로 협력 심화 합의

국방·에너지·핵심광물·AI 협력 확대 논의

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이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 7일(현지시간) 포괄적 전략 동반자 관계를 지속적으로 심화해 나가기로 했다. 이날 캐나다 차세대 잠수함 도입 사업(CPSP)에서 독일이 선택되고 한국은 고배를 마셨지만 양국은 협력 관계를 심화하는 데 뜻을 모았다.위성락 청와대 국가안보실장은 이날 튀르키예 앙카라에서 열린 이 대통령의 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석을 맞아 현지 기자회견에서 “오늘 공식 일정에 앞서 이 대통령과 카니 총리가 약식 회동을 가졌다”고 말했다.위 실장은 이와 관련해 “캐나다 잠수함 우선 협상자 선정과 관련해 이 대통령은 지난 주말 카니 총리의 요청에 따라 통화를 가졌고 캐나다 측은 각별한 예우를 갖춰 선정 결과를 사전에 우리 측에 설명한 바 있다”고 했다.이어 “한국과 캐나다가 포괄적 전략 동반자 관계를 지속적으로 심화해 나가기로 했다”며 “국방과 방산, 에너지, 핵심 광물에 다양한 협력 가능성을 확인했고 실질적 협력을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다. 특히 이날 약식 회담에서 양 정상은 인공지능(AI) 분야 협력에 대해 많은 이야기를 나눴다고 전해졌다.앞서 카니 총리는 6일(현지시간) 노바스코샤주 핼리팩스 해군기지에서 CPSP 사업 우선협상 대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 최종 선정했다고 발표했다. 이와 관련해 이 대통령은 SNS에 “비록 이번 캐나다 잠수함 사업에서는 기대했던 결과를 얻지 못했지만 우리의 저력을 국제사회에 다시 한번 분명히 보여주었다고 생각한다”고 밝혔다.앙카라 김진아 기자