정청래 “총리 ‘당대표 로망’이 자기 정치” 김민석 “당원이 평가”

與 전대 앞두고 유력주자 ‘충돌’

세줄 요약 정청래·김민석, 자기 정치 공방 정면 충돌

당대표 로망 발언 두고 당원 평가론 맞대응

송영길·고민정 합류로 전대 4파전 전망

2026-07-08 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 8·17 전당대회 출마를 공식 선언한 김민석 전 국무총리가 연임 도전이 유력한 정청래 전 대표와 ‘자기 정치’를 놓고 7일 정면 충돌했다.정 전 대표는 이날 페이스북에 김 전 총리를 겨냥해 “국정에만 전념해야 할 정부 측 고위 관료 현직 국무총리가 TPO(시간·장소·상황)에 맞지 않게 ‘당대표 로망’ 발언을 함으로써 평지풍파를 일으킨 것이 대표적 자기 정치 사례”라고 직격했다.김 전 총리가 전날 출마 선언에서 “지난 1년, 자기 정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠트렸다”고 발언한 걸 두고 정 전 대표를 겨냥했다는 해석이 나오자, 정 전 대표가 “이제는 말할 수 있다”며 하루 만에 맞대응에 나선 것이다.정 전 대표는 “자기 정치라는 모호한 관념을 들고 와 상대방을 공격하는 것은 부정확할뿐더러 옳지도 않다”며 김 전 총리를 비판했다.김 전 총리도 물러서지 않았다. 김 전 총리는 국회에서 열린 ‘메가프로젝트·지방주도성장 토론회’ 참석 후 기자들과 만나 “제가 딱 한 번 이야기한 ‘당대표가 오랜 로망’이라 하는 것을 말했기에 1년 동안 우리 당의 어려움을 가져온 자기 정치의 폐해인가에 대해 당원들이 토론하고 평가할 시간이 돌아왔다”고 했다.앞서 김 전 총리가 지난 1월 한 유튜브 채널 인터뷰에서 “민주당 대표는 자랑스러운 일이기 때문에 당연히 로망은 있다”고 발언한 바 있다.정 전 대표와 김 전 총리가 자기 정치를 놓고 설전을 벌이면서 친청(친정청래) 대 친김민석 간 계파 대결이 가속화할 것이란 우려도 나온다.전날 12·3 계엄 해제 표결 당시 행적을 문제 삼으며 ‘감기약 성분’ 발언으로 김 전 총리를 공격한 친청계 이성윤 의원은 이날도 페이스북에 “왜 2024년 12월 4일 새벽 국회의 계엄 해제 표결에 참여하지 못한 것이냐”고 추궁했다. 이에 김 전 총리는 “이 의원이 명백한 허위 사실을 말했다”며 “시민단체가 고발한 것으로 알고 있기에 법적으로 대응할 문제로 바뀌었다”고 했다.이런 가운데 송영길 의원과 친문(친문재인)계 고민정 의원이 8일 각각 민주당 중앙당사와 국회에서 당대표 출마 선언을 한다. 정 전 대표까지 포함하면 4파전 양상이 될 전망이다.민주당 전당대회준비위원회는 이번 전대에 청년 최고위원제를 도입하고 당 대표 선출 선거에 지지하는 순서대로 여러 후보를 선택하는 ‘선호투표’를 적용하기로 했다. 이에 정 전 대표는 “유불리 생각하지 않고 (전준위) 결정에 존중하고 수용한다”고 했고, 김 전 총리도 “전준위에서 결정하면 환영한다”고 했다.강윤혁·김서호 기자