서울시민을 위해 ‘엄숙한 선서’

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-07-07 17:14
입력 2026-07-07 17:14
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7일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제12대 서울시의회 개원식에서 서울시의원들이 선서하고 있다. 2026.7.7 이지훈 기자
7일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제12대 서울시의회 개원식에서 서울시의원들이 선서하고 있다. 2026.7.7 이지훈 기자

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7일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제12대 서울시의회 개원식에서 서울시의원들이 선서하고 있다.

이지훈 기자
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