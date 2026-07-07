정치 서울시민을 위해 ‘엄숙한 선서’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/07/20260707500231 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-07-07 17:14 입력 2026-07-07 17:14 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 7일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제12대 서울시의회 개원식에서 서울시의원들이 선서하고 있다. 2026.7.7 이지훈 기자 임규호 서울시의원, ‘중랑 면목패션특구’ 재도약 시동… 도시재생 본격화 서울시의회 바로가기 7일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제12대 서울시의회 개원식에서 서울시의원들이 선서하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지