靑, ‘5·18 성역’ 발언 이병태 사실상 경질

“스스로 거취 판단”… 사퇴 권고

이미지 확대 이병태 규제합리화위원회 부위원장.

연합뉴스

세줄 요약 청와대, 5·18 성역화 발언 논란에 사퇴 권고

이병태, 경고 뒤에도 반박 글 올리며 논란 확산

여권 자진 사퇴 촉구, 야권 표현의 자유 옹호

2026-07-07 1면

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청와대가 6일 ‘5·18 성역화’ 발언으로 논란을 일으킨 이병태 규제합리화위원회 부위원장에게 사퇴를 권고했다. 발언 논란에 ‘부적절한 처신’이라며 공개 경고한 뒤에도 이 부위원장이 반박에 나서는 등 부적절한 행보를 이어 가자 사실상 경질에 나선 것이다.청와대 관계자는 이날 이 부위원장과 관련해 “책임과 권한이 큰 대통령 직속 위원회에 임명된 주요 구성원으로서 정부의 국정 기조에 부합하기 위해 노력해야 함을 강조하고 경고 조치를 시행했다. 이후 사안이 매우 엄중한 까닭에 이 부위원장의 사퇴를 권고했다”고 밝혔다.이어 “현재 이 부위원장이 스스로 거취를 판단하는 중”이라면서 “이재명 정부는 보수와 진보를 넘어 외연을 확장하는 포용의 노력을 지속해 나갈 것”이라고 덧붙였다.총리급인 이 부위원장은 지난 3월 통합·실용 인사 기조에 따라 발탁된 보수 성향의 인물로 2년 임기가 보장돼 일방적인 해촉이 불가능하다. 이에 청와대는 이 부위원장에게 1차 경고한 뒤 논란이 수그러들지 않자 스스로 거취를 정리할 것을 요구한 것으로 풀이된다.앞서 이 부위원장은 최근 배재고가 광주제일고와의 경기 중 ‘스타벅스 가야지’라는 응원 구호를 외쳐 징계 등이 거론되자 소셜미디어(SNS)에 “5·18이 성역이 됐다”며 “북한의 모습”이라고 이를 비판하는 글을 올렸다.이에 청와대가 지난 4일 엄중 경고와 함께 재발 방지를 요청했고 여당에서는 ‘사퇴 촉구’ 메시지가 쏟아졌다. 그럼에도 이 부위원장은 이틀 뒤인 이날 페이스북에 ‘신념을 지키는 비용’이라는 제목의 글을 올리고 “토마스 무어는 자신의 신앙과 도덕적 양심에 어긋난다는 이유로 끝까지 (헨리 8세에게) 동조하지 않았다”고 적었다.저서 ‘유토피아’의 저자이자 영국의 정치가인 무어는 권력보다 양심과 신념을 선택해 처형된 인물이다. 이를 두고 자신을 향한 전방위적 사퇴 압박에도 물러서지 않겠다는 뜻을 우회적으로 드러낸 것이라는 해석이 나왔다. 논란이 커지자 이 부위원장은 해당 글을 삭제했다가 이후 페이스북 계정을 비공개한 뒤 다시 공개 전환했다.정치권에서는 이 부위원장의 발언이 표현의 자유에 해당하는지를 놓고 논쟁이 벌어졌다. 특히 더불어민주당에서는 이 부위원장이 표현의 자유 의미를 곡해했다며 ‘자진 사퇴’ 촉구 목소리가 이어졌다.황명선 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “5·18 조롱 사태를 두고 성역이니 북한이니 하며 가해자를 감싸는 것은 이재명 정부 소속 공직자의 자격을 내던지는 것”이라며 “지위 고하를 떠나 민주화를 모욕하는 사람은 이재명 정부 일원이 될 자격이 없다”고 말했다. 강득구 최고위원도 “엄중 경고로 끝낼 사안이 아니다”라며 “이 부위원장은 하루빨리 자진 사퇴하기 바란다”고 밝혔다.소속 의원들 사이에서도 비판의 목소리가 이어졌다. 조승래 의원은 페이스북에 “이 부위원장의 정치·역사적 견해와 자유에 대한 태도는 매우 편협하고 파괴적”이라며 “이런 규제관을 갖는 사람이 규제 컨트롤타워라는 건 매우 위험하다”고 적었다. 김남국 의원도 “청와대 경고에도 주말 러닝 기록과 자전거 라이딩 인증샷을 SNS에 올리는 것은 공직의 무게를 망각한 처사”라고 비판했다.반면 국민의힘에서는 이 부위원장을 옹호하는 발언도 나왔다. 김재원 최고위원은 최고위원회의에서 “(이 부위원장이) 집단 광기 사회에서 탈출하기를 바란다”며 “옳은 말도 제대로 하고 사회에 기여하기를 바란다”고 비꼬았다. 김태규 원내수석대변인은 “표현의 자유는 헌법적으로 중요한 가치”라며 “5·18이 성역이 맞다면 말(하는 것조차) 하지 말자는 얘기”라고 지적했다.한지은·김진아 기자