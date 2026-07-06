정치 [포토] 메가프로젝트 민관합동 점검회의 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/06/20260706800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-06 10:30 입력 2026-07-06 10:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 1/ 7 이미지 확대 이재명 대통령, 메가프로젝트 민관합동 점검회의 발언이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 김정관 장관과 김용관 삼성전자 사장김정관 산업부 장관(왼쪽)과 김용관 삼성전자 사장이 6일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 대화하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 구윤철 부총리와 곽노정 SK하이닉스 대표구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽)과 곽노정 SK하이닉스 대표가 6일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 대화하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 메가프로젝트 민관합동 점검회의, 발언하는 이재명 대통령이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 메가프로젝트 민관합동 점검회의 발언이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 메가프로젝트 민관합동 점검회의 발언이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 메가프로젝트 민관합동 점검회의 발언이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지