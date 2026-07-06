[포토] 메가프로젝트 민관합동 점검회의

“체중감량 주사 대신 이 보충제?”…강민경 즐겨먹는 ‘이것’, 천연 위고비였다

비만 주사 맞은 여성, 뜻밖의 효과…“결혼·취업 확률 높아졌다”

“괴로울 때 가족 찾는 게 도피냐”…대표팀 주치의, 미국 간 홍명보 감쌌다

남규리, 소변 참다가 신장 수치 악화…입원까지 했다는데

“가슴 만지고 1회 체험”…‘돌싱’ 필라테스 원장의 고충

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

박재홍 기자 수탈의 역사, 사육신 충심, 컵밥의 애환 품은 노량진 큰길

글·사진 과달라하라 문화체육부 기자 풀코스 6회 완주·3시간 10분 주자, 과달라하라 10㎞ 실패기

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

글·사진 박상준 여행작가 도서관 천장 틈 쏟아지는 햇살… 그날의 파란 여름이 떠올랐다

워싱턴 임주형 특파원 ‘녹조 라떼’ 워싱턴 명소, 216억원 들이고도…색깔만 복구, 논쟁은 여전

김주연 기자 남산서 ‘서머 페스티벌’ 즐기고…광화문서 ‘호국보훈 기념주간’ 참여하고

정연호 기자 ‘참교육’보다 잔혹한 현실… 시멘트 아래 묻힌 15세 소녀의 절규, 김해 여고생 암매장 살

듣는 그날의 사건현장

김경두 기자 “법인세 냈는데 또 증여세”…돈 한 푼 안 받은 자녀에게 세금고지서 발송 왜?

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

장진복 기자 ‘까치네’ 개발자에서 ‘국대 AI’ 업스테이지 수장…“모두의 AI” 김성훈의 도전

윤창수 전문기자 4수 끝에 대통령 된 ‘독재자의 딸’, “아버지처럼”

조희선 기자 열흘 새 1300명 더 죽었는데… 유럽은 왜 ‘살인 폭염’ 견디나

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 호쾌한 ‘참교육’ 인기지만 지금 우리에게 필요한 건 내려놓는 ‘반교육’ 아닐까

오경진의 폐허에서 무한으로

김희리 기자 항소취하 간주로 끝난 ‘권경애 노쇼’ 학폭 소송…상고? 재판소원? 남은 선택지는

세종 강주리 기자 일본·대만도 못한 ‘월 1000억 달러’ 수출, 올해 연 1조 달러 가나

도쿄 명희진 특파원 100년 넘은 교도소에서 하룻밤 140만원…호텔로 변신한 日나라감옥

유용하 과학전문기자 400년 전 화가는 어떻게 박쥐의 포식 습관 알았을까

유용하 과학전문기자 대중은 진짜 정치인보다 AI 정치인 답변 더 신뢰했다

유승혁 기자 “이번엔 될까” 세 번의 희망, 세 번의 허탕…체육단체 화살은 선관위로

김서호·박효준 기자 교권보호국은 없지만…‘학교가 악성 민원 대응’ 교사 보호 추진한다

권훈 전문기자 한국서 열리는 LPGA, 세계랭킹 200위 밖 선수에게도 ‘황제 의전’ 왜

글·사진 워싱턴 임주형 특파원 “명령에 어쩔 수 없이 겨눈 총부리… 남북, 상처 딛고 다시 하나 되기를”

이정수 기자 “기죽지 마! 사과하지 마” 사투리 논란 리센느에 쏟아지는 응원… ‘일베몰이’는 ing

[특별기고] ‘생산적 선순환’ 가속화해야 / 안도걸 국회의원

[지방시대] 소멸의 경고음, 국립창원대가 답해야 할 때 / 이창언 전국부 기자

[세종로의 아침] 최악의 월드컵에 심판도 없는 나라 / 이제훈 문화체육부 전문기자

[기고] ‘체류 외국인 290만’ 사회 통합의 길 / 차용호 법무부 출입국·외국인정책본부장

[성낙인 칼럼] 개헌으로 견제와 균형 복원해야 / 성낙인 전 서울대 총장·헌법학

[모종린의 문화로 읽는 AI시대] 한국은 어떤 ‘AI 도시’를 만들어야 하는가 / 모종린 연세대 국제학대학원 교수

[길섶에서] 어느 여름 밤에 / 황수정 논설실장

[데스크 시각] 건보는 주인 없는 곳간이 아니다 / 이현정 경제정책부 차장

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다.온라인뉴스부

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