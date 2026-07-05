국힘 다시 ‘징계정국’ 전운… 친한·소장파 30명 사정권

오늘 윤리위 징계안 50여건 검토

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표.

연합뉴스

세줄 요약 중앙윤리위 재가동, 징계 정국 재점화

친한계·소장파 30여명 심사 대상 거론

사퇴론 재점화와 법적 대응 가능성

2026-07-06 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이번 주 국민의힘은 ‘징계 정국’의 소용돌이에 휩싸일 것으로 보인다. 한동훈 무소속 의원 지원에 나섰던 친한(친한동훈)계와 장동혁 대표 사퇴를 요구해 온 대안과미래 소속 의원들이 6일 재가동되는 중앙윤리위원회의 사정권에 모두 포함됐다. 징계 논의 대상자만 30여명에 달하는 만큼 장 대표의 ‘징계 정치’를 둘러싼 정면충돌은 불가피하다는 관측이 나온다.최보윤 당 수석대변인은 5일 국회에서 기자들과 만나 “해당 행위는 당헌·당규에 따라 윤리위에서 결정하는 부분으로 이건 원칙과 기준의 문제”라고 밝혔다. 이어 “장 대표도 원칙을 얘기했는데, 일부 특정 정치인에 대해 (징계 대상자라고) 잘못 보도된 부분이 있다”고 강조했다. 해당 행위 징계 여부는 윤리위 기준에 따른 판단 사안이며, 장 대표 발언이 특정인을 겨냥한 것이 아니라는 취지다.6일 윤리위의 첫 회의에서는 안건을 검토하고 징계 대상인지를 선별하는 작업이 우선적으로 진행될 것으로 보인다. 6·3 지방선거 전후 접수된 징계 요구안은 총 50여건이 올라와 있는 것으로 알려졌다. 중복 요구가 올라온 경우 등을 포함해 징계 대상으로 거론되는 대상자는 30명 안팎으로, 전체 소속 의원의 약 3분의 1 수준에 이른다.특히 윤리위의 칼끝이 지난 선거 당시 부산 북구갑에서 한 의원을 지원한 친한계를 향할 것이라는 관측이 지배적이다. 대구 방문 일정에 동행한 배현진·박정훈·우재준·정성국·진종오·김예지·안상훈 의원 등과 부산 북구갑을 방문한 고동진·한지아 의원 등의 실명이 거론된다.선거 이후 장 대표 사퇴와 지도부 총사퇴를 공개 요구해 온 소장파 모임인 대안과미래 소속 의원들 역시 심사 대상에 오르내린다. 다만 지도부에서는 장 대표가 유튜브 방송에서 ‘지도부 공격 인사’라며 실명으로 언급했던 김용태·김재섭·우재준 의원 등은 징계 대상에서 제외될 것이라고 판단하고 있다.윤리위는 징계 결정에 이르기까지 절차적 무결성을 이루는 데 집중할 것으로 보인다. 국민의힘 관계자는 “이번 징계 심사 과정에서는 소명 기회를 충분히 주며 논쟁이 생기지 않도록 명명백백하게 진행될 것 같다”면서도 “결론 나는 데까지 오래 끌지는 않을 것”이라고 전했다. 윤리위가 지난 1월 한 의원의 당원게시판 관련 제명 결정을 할 때와 같이 속전속결로 이뤄질 수 있다는 관측도 있다.친한계는 윤리위 재가동 자체를 ‘반대 세력 숙청’으로 규정하며 반발하고 있다. 친한계 의원은 통화에서 “명분이 없는 상황에서 당권파가 위기를 모면하기 위해 또 징계 카드를 꺼내 든 것일 뿐”이라며 “장 대표 사퇴까지 오래 걸리지 않을 것”이라고 지적했다. 윤리위 징계가 현실화할 경우 장 대표 사퇴론 재점화는 물론 징계 대상자들의 가처분 신청 등 법적 대응으로 이어질 가능성도 제기된다.한편 개인 사정으로 지난 1일부터 자리를 비웠던 장 대표는 이번 주 업무에 복귀할 예정이다. 윤리위 재가동 등을 고리로 한 친한계와 대안과미래 등의 사퇴 압박도 더욱 커질 것으로 보인다.곽진웅·박효준 기자