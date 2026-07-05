與, 메가프로젝트 입법 속도전… 반도체 세수로 ‘미래 대응 기금’

고위당정서 기금 신설 추진 논의

與, 지원 TF ‘위원회’로 격상 검토

野 ‘상임위 보이콧’ 강경대응 고수

이미지 확대 강훈식 대통령비서실장이 5일 오후 서울 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 머리발언을 하고 있다. 2026.7.5.

도준석 전문기자

세줄 요약 반도체 추가 세수로 미래 대응 기금 추진

3대 메가프로젝트·청년 지원 투자 강조

민주당 입법 속도전, 국민의힘 보이콧

2026-07-06 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

청와대가 5일 반도체 추가 세수를 미래 세대를 위한 투자 재원으로 활용하기 위해 ‘미래 대응 기금’ 신설을 추진한다고 밝혔다.강훈식 청와대 비서실장은 이날 서울 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위 당정협의회 모두발언에서 “대한민국의 미래를 좌우할 절체절명의 시기에 반도체 호황 등으로 발생한 추가 세수를 허투루 써선 안 될 것”이라고 이같이 말했다.강 실장은 이어 “추가 세수로 기금을 조성해 3대 메가 프로젝트 지원을 포함한 미래 성장 능력 창출, K자형 양극화 대응, 2030 청년을 위한 주거·창업·일자리 지원 등 대한민국의 미래에 과감한 투자를 하고자 한다”고 강조했다. 그러면서 민생 법안의 적시 통과를 당에 요청했다.한성숙 국무총리도 “3대 메가 프로젝트로 속도감 있게 실행하면 새 대한민국에 새로운 성장 시대를 열어갈 수 있을 것”이라며 “당정청 (그리고) 민간까지 함께 원팀이 되면 좋은 결과가 나올 것”이라고 말했다.이에 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 “오는 12월까지 이재명 정부의 주요 국정과제 입법을 1차적으로 모두 통과시키는 데 집중하겠다”고 밝혔다. 또 당내 3대 메가 프로젝트 지원 태스크포스(TF)를 중심으로 필요한 입법과 예산을 지원하고 TF를 위원회로 격상하는 문제도 검토하기로 했다. 신속한 추진을 위해 당대표 또는 원내대표가 직접 위원장을 맡는 방식도 검토 대상이다.다만 국민의힘은 ‘상임위 전면 보이콧’이라는 강경 대응 방침을 재확인했다. 법제사법위원장 문제가 선결되지 않으면 야당 몫 7개 상임위원장 선출 등 전체 상임위 운영에 협조할 수 없다는 것이다.이런 가운데 민주당은 이번 주 투표용지 부족 사태 관련 특검법을 제출하기로 했다. 이와 관련해 특검 추천 방식을 놓고 여야 설전이 벌어졌다. 한 대행이 “대한변호사협회 등 제3자 추천이 더 현실적이고 공정할 것”이라고 하자, 국회 국정조사특별위원장인 윤상현 국민의힘 의원은 “결국 대통령이 지명하지 않느냐. 야당이 추천하는 특검이 실체적 진실에 접근하는 데 더 도움이 될 것”이라고 반박했다.강윤혁·곽진웅·반영윤 기자