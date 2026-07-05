“학생들, 공포에 질려있을지도…” 화해 앞둔 배재고에 도착한 이진숙 화환

세줄 요약 이진숙 의원, 배재고에 응원 화환 전달

스타벅스·5·18 구호 논란과 징계 확산

배재고·광주일고, 사과와 화해 예정

이미지 확대 이진숙 국민의힘 의원이 이른바 스타벅스 응원 구호 논란에 휩싸인 배재고 야구부 학생들에게 화환을 보냈다고 밝혔다. 이진숙 페이스북 캡처

이미지 확대 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고의 경기에서 배재고 선수들이 덕아웃에서 응원을 펼치고 있다. 유튜브 채널 ‘강릉 야구 TV’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이진숙 국민의힘 의원이 이른바 스타벅스 응원 구호 논란이 된 서울 배재고 야구부에 ‘스타벅스가 5·18과 무슨 관계가 있나’라는 문구가 적힌 화환을 보낸 것으로 나타났다.이 의원은 5일 자신의 페이스북을 통해 배재고에 보낸 화환 사진을 올리며 “화환 리본에는 ‘스타벅스가 5·18과 무슨 관계가 있나’, ‘배재고 학생들과 함께합니다’라는 글귀가 적혀 있다”고 밝혔다.그는 이어 “만약 스타벅스가 5·18과 광주에 대한 모욕을 상징한다면, 스타벅스는 더 이상 영업을 해서는 안 될 것”이라며 “‘민주세력’의 추정으로 ‘스타벅스 가야지’가 광주 5·18 모욕이라고 단정하고 배재고 야구부 학생들을 징계한다면, 그들은 ‘생각에 수갑을 채우는 짓’을 시작하는 것”이라고 주장했다.그러면서 “제가 정권에 의해 (방송통신위원장에서) 자동면직(사실상 해직)되기 전, 수많은 시민들이 과천 방통위 청사 주변에 화환을 보내 격려를 해주셨다”며 “저도 공포에 질려 있을지도 모를 배재고 학생들에게 조금이나마 힘을 주고 싶어서 화환을 보냈다. 그들이 미래 세대, 자유민주주의를 지켜낼 주역들이다”라고 덧붙였다.배재고 야구부 학생들은 앞서 지난달 29일 제81회 청룡기 전국고교야구대회 광주제일고(광주일고)와의 경기 중 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 율동과 함께 반복해 외치면서 논란이 됐다. 일부 학생은 “탱크데이”라고 크게 외쳤다.이는 최근 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춰 텀블러 할인 이벤트를 하며 ‘5·18 탱크데이’, ‘책상에 탁’이라고 홍보한 사건과 맞물려 공분을 샀다.비판이 커지자 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 배재고 야구부에 6개월 대회 출전 정지 징계를 내렸고, 응원을 주도한 학생 2명은 생활교육위원회에 회부돼 징계를 앞두고 있다.이번 사건은 당사자 외 진영 간 줄고발과 폭발물 테러 협박, 정치권의 공방이 이어지며 장외 설전으로 확산하는 양상이다. 배재고 앞에는 근조 화환과 응원 화환이 동시에 놓였다.한편 배재고 야구부 학생들은 6일 오후 광주일고를 방문해 사과할 예정이다. 두 학교의 야구부 학생들과 지도자, 학부모, 교직원 등은 함께 광주일고 강당에서 30분가량 사과와 화해의 시간을 가진 뒤 국립 5·18 민주묘지를 함께 참배할 계획이다.배재고 측 방문 제안을 한 차례 거절한 이규연 광주일고 교장은 “학생들이 진심으로 화해하고 싶어 한다고 느껴져 받아들이기로 했다”며 “이를 계기로 학생들이 새롭게 출발하길 바란다”고 밝혔다.윤예림 기자