이 대통령 “트럼프와 한미동맹 더욱 굳건히”…美 독립 250주년 축하 메시지

“함께 번영하는 미래지향적 동반자로 발전”

이미지 확대 이재명 대통령, 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회 축사 이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 미 독립 250주년 축하 메시지 발표

트럼프와 한미동맹 강화 의지 표명

안보 넘어 경제·기술 협력 확대 다짐

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이재명 대통령은 5일 미국 독립 250주년을 기념해 “앞으로도 트럼프 대통령님과 함께 공동의 가치와 굳건한 신뢰를 바탕으로 한미동맹의 새로운 도약을 이루고 한반도와 세계의 평화와 공동 번영에 함께 기여해 가겠다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “미국 독립 250주년을 맞아 트럼프 대통령님과 미국 국민 여러분께 축하를 전한다”며 이같이 메시지를 남겼다.이 대통령은 미국에 대해 “수많은 도전을 극복하며 국제사회의 평화와 번영을 이끌어왔다”며 “대한민국은 이러한 가치를 함께 지켜온 미국의 소중한 동반자”라고 평가했다.이어 “70여년 전 한국전쟁 당시 수많은 미국의 젊은이들은 대한민국의 자유를 지키기 위해 희생을 마다하지 않았다”며 “우리는 그 숭고한 헌신을 영원히 기억하며 한미동맹을 더욱 굳건히 이어갈 것”이라고 덧붙였다.이 대통령은 양국 관계를 ‘미래지향적 동반자’라고 밝혔다. 이 대통령은 “오늘날 양국은 안보를 넘어 경제와 첨단기술, 에너지, 조선, 원자력, 인공지능을 비롯한 미래 분야까지 협력의 지평을 넓히며 함께 번영하는 미래지향적 동반자로 발전해 나가고 있다”며 협력을 다짐했다.김진아 기자