해군, 신형 잠수함 ‘서희함’·호위함 ‘평택함’ 함명 제정

세줄 요약 잠수함 2번함 서희함 명명

호위함 5번함 평택함 제정

역사성·지역 상징성 반영

이미지 확대 해군 장영실함과 국악대 지난해 10월 경남 거제 한화오션에서 열린 장영실함(장보고-Ⅲ, Batch-Ⅱ 1번 함) 진수식에서 해군교육사령부 국악대가 기념 촬영하고 있다.

연합뉴스

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해군은 3일 장영실함급 잠수함(KSS-III Batch-II·3600t급) 2번함의 함명을 ‘서희함’으로, 신형 호위함(FFX Batch-III·3600t급) 5번함의 함명을 ‘평택함’으로 각각 제정했다고 밝혔다.서희는 고려시대에 거란의 침략을 막아내고 압록강 이남 강동 6주의 영토를 확보한 구국의 인물이다. 해군은 명재상 서희의 탁월한 군사·외교적 업적과 국난 극복의 정신이 해양 수호의 핵심 전력인 잠수함의 함명으로 적합하다고 평가했다.평택함은 해군 제2함대사령부의 소재지인 경기 평택의 이름을 딴 것이다. 해군은 향후 평택함이 2함대에 배치된다는 점과 평택이 서해 수호의 핵심 해군기지 소재지라는 상징성을 고려해 이같이 결정했다.해군함정의 함명은 역사적 사실, 군 연관성, 국민 인지도, 기존 함명과의 연계성 등을 고려해 진수식 이전에 해군본부 함명제정위원회를 통해 제정된다.서희함은 국내 방산기술로 설계 및 건조 중인 길이 89m, 3600t급의 최신형 잠수함이다. 평택함은 길이 129m, 폭 14.8m, 3600t급의 신형 호위함이다.현재 건조 중인 잠수함 서희함과 호위함 평택함은 각각 2028년과 2027년에 해군으로 인도될 예정이다.이주원 기자