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취임식 뒤 인사 나누는 한성숙 총리

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수정 2026-07-02 18:03
입력 2026-07-02 18:03
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취임식 뒤 인사 나누는 한성숙 총리
취임식 뒤 인사 나누는 한성숙 총리 한성숙(오른쪽) 국무총리가 2일 정부세종청사에서 열린 취임식을 마친 뒤 김윤덕 국토교통부 장관과 악수하고 있다. 둘 사이는 최휘영 문화체육관광부 장관.
세종 뉴스1


한성숙(오른쪽) 국무총리가 2일 정부세종청사에서 열린 취임식을 마친 뒤 김윤덕 국토교통부 장관과 악수하고 있다. 둘 사이는 최휘영 문화체육관광부 장관.

세종 뉴스1
2026-07-03 4면
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