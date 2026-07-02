정치 취임식 뒤 인사 나누는 한성숙 총리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/03/20260703004003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-02 18:03 입력 2026-07-02 18:03 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 취임식 뒤 인사 나누는 한성숙 총리 한성숙(오른쪽) 국무총리가 2일 정부세종청사에서 열린 취임식을 마친 뒤 김윤덕 국토교통부 장관과 악수하고 있다. 둘 사이는 최휘영 문화체육관광부 장관.세종 뉴스1 한성숙(오른쪽) 국무총리가 2일 정부세종청사에서 열린 취임식을 마친 뒤 김윤덕 국토교통부 장관과 악수하고 있다. 둘 사이는 최휘영 문화체육관광부 장관. 세종 뉴스1 2026-07-03 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지