김민석 “당대표를 두 번 할 필요 있나” 정청래 측 “총리하다 할 필요는 있나”

김, 민주 당사·국회 등 찾아 포문

정청래 ‘권리당원 집중’ 전북 찾아

이미지 확대 국회로 돌아온 김민석 김민석(앞줄 왼쪽) 전 국무총리가 1일 국회 본청 내 더불어민주당 사무실로 이동하고 있다. 김 전 총리는 이날 이임식을 마치고 첫 공식 일정으로 민주당 당사와 국회를 찾았다.

연합뉴스

세줄 요약 김민석, 정청래 재선 도전에 공개 직격

친청계, 총리 출신 당대표 도전 맞대응

전당대회 앞두고 당내 신경전 격화

2026-07-02 3면

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김민석 전 국무총리가 여의도 복귀 첫날인 1일 정청래 전 더불어민주당 대표를 향해 “굳이 당대표 두 번 할 필요 있나”라고 직격탄을 날렸다. 8·17 전당대회를 앞두고 김 전 총리가 포문을 열자 친청(친정청래)계도 “총리하다 굳이 당대표를 할 필요 있느냐”고 반격하며 팽팽한 신경전을 이어갔다.김 전 총리는 이날 공개된 오마이TV와 인터뷰에서 “(정 전 대표가) 지금까지 해왔던 방식으로 굳이 대표를 두 번 맡아야 할 필요성이나 필연성은 지금으로서는 발견하기 어렵다”고 정 전 대표를 직격했다. 그러면서 “이제는 정 전 대표와 다른 색깔, 역량, 스타일, 장점을 가진 리더십이 필요한 시점”이라고 덧붙였다. 전날 이재명 대통령의 공개 칭찬을 받은 김 전 총리는 자신이 당을 이끌 적임자라는 걸 우회적으로 강조한 것으로 풀이된다. 그는 유시민 작가의 ‘증축·재건축론’에 대해서도 “유 작가라든가 정 전 대표와 생각이 다르다. 저는 그게 틀렸다고 본다”고 했다. 그러면서도 엑스(X)에는 “상대와 싸울 때도 품격이 필요할 텐데, 동지끼리는 두 말을 해서 무엇하겠나”라고 적었다.김 전 총리는 이임식 후 민주당 당사와 국회 본관 민주당 사무실을 찾아 당직자들과 인사하며 “당에 오면 집에 온 것 같다”고 소감을 밝혔다. 민주당 상임고문단과의 만찬에선 향후 행보를 놓고 ‘최고참 선배’들의 의견을 구한 것으로 알려졌다.정 전 대표는 이원택 전북지사 취임식에 참석한 뒤 “대통합”을 언급하며 김 전 총리와의 대결을 피했다. 하지만 친청계 최민희 의원은 김 전 총리를 향해 “궁금하다. 총리하다 굳이 당대표를 할 필요는 있나”라며 맞대응에 나섰다.전날 확정된 전당대회 순회경선 일정을 놓고도 각 주자 진영 사이에서 견해차가 감지됐다. 김 전 총리 측은 정 전 대표의 고향인 충청권(8월 1일)에서 경선을 시작하고 호남권 경선을 후반부로 배치한 것에 대한 문제를 제기한 것으로 알려졌다. 이에 대해 강준현 수석대변인은 “이견은 아니고 약간 의견이 있었다”며 “잘 조율해서 합리적 방안이 나올 것”이라고 했다.김서호 기자