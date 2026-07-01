송형곤 전남광주통합특별시의장, 1호 법안 ‘반도체 투자 지원 조례’ 대표 발의

투자유치·기반시설 지원·정보보안까지

글로벌 반도체 전략투자 지원 근거 마련

이미지 확대 송형곤 전남광주통합특별시의회 초대 의장.

세줄 요약 반도체 전략투자 지원 조례안 의결

투자유치·이행 점검·기반시설 지원

원스톱 기업지원체계와 보안 의무

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전남광주통합특별시의회가 글로벌 반도체 산업의 전략 거점 도약을 위한 제도적 기반을 마련했다.송형곤 전남광주통합특별시의회 초대 의장(더불어민주당, 고흥1)이 대표 발의한 ‘전남광주통합특별시 글로벌 반도체 전략투자 지원에 관한 조례안’이 1일 열린 제1회 임시회 제1차 본회의에서 최종 의결됐다.이번 조례안은 정부가 전남광주통합특별시를 ‘제2의 반도체 생산거점’으로 결정하고, 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 팹 4기 구축을 포함한 대규모 전략투자 계획을 발표한데 따른 지원 대책이다.전력과 용수·교통·정주 인프라 지원과 기업형 첨단도시 조성 등이 함께 추진되는 만큼, 투자유치부터 이행 관리, 기반시설 지원까지 종합적으로 뒷받침할 제도적 장치가 마련된 셈이다.조례안에는 ▲통합특별시장의 반도체 산업 투자유치 및 투자이행 지원 책무 규정 ▲투자유치·이행 점검, 기반시설 지원 등을 심의·자문·조정하기 위한 반도체 전략위원회 설치 ▲전문적 검토와 신속한 현안 대응을 위한 분과위원회 및 실무협의회 운영 등이 담겼다. 또 ▲투자기업 요청사항을 단일 창구에서 처리하는 원스톱 기업지원체계 구축 ▲투자기업의 기술정보와 경영상 정보 보호를 위한 정보보안 및 비밀준수 의무 등도 포함됐다.송형곤 의장은 “반도체 산업은 전남광주통합특별시의 미래 성장동력이 될 수 있는 전략 분야”라며 “이번 조례 제정은 단순한 기업 유치 지원을 넘어 반도체 산업 생태계 조성과 양질의 일자리 창출, 지역경제 활성화로 이어질 수 있는 중요한 출발점이 될 것”이라고 말했다.무안 홍행기 기자