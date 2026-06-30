野 ‘징계내전’ 격화… 장동혁, 청년 공략으로 돌파 시도

내주 윤리위서 친한계 징계 심사

張 “국힘 주도로 선관위 특검해야”

2030세대 접점 늘려 사퇴론 대응

이미지 확대 장동혁(오른쪽 두 번째) 국민의힘 대표가 30일 국회에서 열린 ‘부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회’에서 발언하고 있다. 오른쪽은 우재준 청년최고위원.

안주영 전문기자

세줄 요약 국민의힘 윤리위, 친한계 징계 심사 착수 예정

친한계 반발 속 장동혁 사퇴 요구 일축

청년층 공략과 선관위 개혁으로 돌파 시도

2026-07-01 6면

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국민의힘 중앙윤리위원회가 친한(친한동훈)계 의원들에 대한 징계 심사에 착수할 예정인 가운데 장동혁 대표의 ‘징계 정치’를 둘러싼 당내 공방도 격화하고 있다. 장 대표는 사퇴 요구를 일축한 채 선거관리위원회 개혁과 청년층 공략에 집중하며 정면돌파에 나서는 모습이다.국민의힘 관계자는 30일 서울신문과 통화에서 “다음 주 초 윤리위가 개최될 것 같다”고 했다. 윤리위는 이르면 오는 6일 회의를 열고 접수된 징계 요청안들을 논의할 계획이다. 지난 재보궐선거 당시 부산 북구갑에서 한동훈 무소속 의원을 지원했던 친한계 의원들이 우선 대상으로 거론된다.친한계는 “역풍이 불 것”이라며 반발하고 있다. 진종오 의원은 CBS에서 “제 행동은 국민에게 반하지 않은 행동”이라고 했고, 박정훈 의원은 MBC에서 “당권파가 권력으로 당내 민주주의를 훼손하는 결정을 한다면 장 대표 사퇴 이유만 더 늘어날 것”이라고 강조했다. 장 대표 면전에서 사퇴를 요구한 우재준 청년최고위원은 채널A에 출연해 “징계 정국이 진짜 시작되면 이를 저지하는 것도 제 역할이 될 수 있다”고 말했다. 이에 지도부 관계자는 “징계 여부를 떠나 접수된 징계 요청안이 많은 것으로 안다. 일단 심사를 해야 할 것”이라고 설명했다. 다만 장 대표가 ‘현역 의원’ 징계 가능성을 언급한 데다 지도부 흔들기를 ‘해당행위’로 규정한 만큼 윤리위가 본격 가동되면 내홍은 또다시 깊어질 것이라는 관측이 나온다.이런 가운데 장 대표는 ‘부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회’에 참석해 2030세대와의 접점을 늘렸다. 선관위 개혁과 청년층 결집을 새로운 정치적 동력으로 삼아 ‘징계 정국’을 돌파하려는 의도로 풀이된다.장 대표는 이 자리에서 국민의힘 주도 특검을 강조하며 “특검 결과에 따라 잘못된 선거를 바로잡고 재선거를 실시해야 한다”고 했다. 그는 전날에는 잠실 올림픽공원 집회에 참여한 청년들과 좌담회를 열었다.곽진웅 기자