법사위 신경전에 원 구성 협상 결렬…與 “단독 선출” 野 ‘보이콧’ 검토

한병도 “절충안 제안… 野가 무시”

정점식 “與, 위원장 독식 막을 것”

한성숙 총리 후보자 보고서 채택

이미지 확대 회동 마치고 한병도(오른쪽) 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 정점식 국민의힘 원내대표가 30일 국회의장실에서 하반기 원 구성 관련 회동을 마친 뒤 나와 나란히 걷고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 법사위원장 배분 놓고 여야 협상 결렬

본회의 두 차례 연기, 국민의힘 보이콧 검토

민주당, 11개 상임위원장 단독 선출 예고

2026-07-01 5면

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여야는 30일 국회에서 후반기 원 구성을 놓고 수차례 협상에 나섰지만 법제사법위원장을 놓고 계속되는 핑퐁 속에 결국 합의점을 찾지 못했다. 후반기 시작부터 극한 대치가 이어지는 가운데 한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문 심사 경과보고서도 더불어민주당 주도로 채택됐다.조정식 국회의장은 이날 여야 합의 처리를 위해 오후 2시로 예정돼 있던 본회의를 오후 5시로 연기하고 민주당·국민의힘 원내대표를 재차 불러 회동을 가졌으나 합의를 이끌어내진 못했다. 이후 본회의는 오후 7시로 한 차례 더 밀렸다. 장현주 의장실 공보소통수석은 “국회가 정상 가동되기 위해선 오늘 본회의를 예고대로 해야 한다고 했고 여야가 최대한 협상해 달라고 당부했다”고 전했다.국민의힘은 본회의 직전 의원총회를 열고 민주당의 일방적인 원 구성 추진에 대한 대응 방안을 논의했다. 이 자리에선 전체 상임위 보이콧 등 대여 투쟁 방안 등이 거론됐다.앞서 여야 원내지도부는 오전부터 국회에서 원 구성 논의를 위해 ‘2+2 회동’을 가졌으나 이견을 좁히지 못했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 회동 이후 기자들과 만나 “여전히 민주당은 법사위원장을 포함해 다 가져가겠다고 하는 상황이고 저희는 법사위는 지켜 국회 내 견제와 균형을 이뤄야 한다는 일념”이라고 설명했다. 그러면서 “법사위를 우리 당에 배정하면 민주당에서 추천하는 법사위원장을 우리가 선출하겠다는 제안까지 했다”며 “그럼에도 민주당은 여전히 민주당이 가져가야 한다는 이야기를 해서 협상은 결렬됐다”고 밝혔다.한병도 민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 “여당에 일방적이고 유리한 것만 주장하는 게 아니고 경제·외교·안보를 적절히 배려해 상호 이해가 절충될 수 있는 부분을, 양보할 건 양보하면서 균형점을 찾는 안을 제시했다”고 전했다. 이어 “국민의힘에서는 법사위가 빠져있다는 문제를 제기하면서 협상은 결렬됐다”며 “상호 이해가 맞을 것이란 판단하에 제안했는데 그것마저 다 무시가 됐다”고 했다. 한 직무대행은 또 “본회의에서 법사위원장을 포함해 11개 상임위원장 선출안을 단독으로 처리하겠다”며 국민의힘을 압박했다. 2024년 22대 국회 전반기에도 민주당은 협상 공전 끝에 11개 상임위 위원장을 먼저 선출한 바 있다. 이후 국민의힘이 나머지 7개의 상임위를 수용하면서 원 구성이 완료됐다.한편 민주당 주도로 소집된 국회 인사청문특별위원회는 한 후보자 청문보고서를 채택했다. 보고서에는 ‘적격’이 다수 의견으로 담긴 가운데 부적격 의견도 병기됐다. 국민의힘은 안건 상정에 반발해 회의에 불참하며 “대통령에게 바치는 충성 보고서”라고 규탄했다.이준호·박효준 기자