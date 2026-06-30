정치 [속보] 한성숙 총리 후보 인준안, 국회 통과…국힘은 표결 보이콧 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/30/20260630500278 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-06-30 22:08 입력 2026-06-30 22:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한성숙 국무총리 후보자 임명동의안 표결 불참한 국민의힘 30일 국회 본회의에서 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 한성숙 국무총리 후보자 임명동의안이 상정되고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 한성숙 총리 후보 인준안 국회 통과…국힘은 표결 보이콧 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지