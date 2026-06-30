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[속보] 한성숙 총리 후보 인준안, 국회 통과…국힘은 표결 보이콧

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-06-30 22:08
입력 2026-06-30 22:08
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한성숙 국무총리 후보자 임명동의안 표결 불참한 국민의힘
한성숙 국무총리 후보자 임명동의안 표결 불참한 국민의힘 30일 국회 본회의에서 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 한성숙 국무총리 후보자 임명동의안이 상정되고 있다. 2026.6.30 연합뉴스


한성숙 총리 후보 인준안 국회 통과…국힘은 표결 보이콧

권윤희 기자
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