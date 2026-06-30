법사위원장 서영교…국회 10개 상임위·예결위원장 與주도 선출, 국힘 반발

국힘 “11개 위원회 위원 전원 사임”

이미지 확대 국민의힘 ‘민주당, 원구성 폭주’ 30일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제4차 본회의에서 국민의힘 의원들이 여당 단독 원구성에 반대하는 피켓 시위를 하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 항의하는 野, 눈 감은 조정식 국회의장 30일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제4차 본회의에서 국민의힘 의원들이 여당 단독 원구성에 반대하는 피켓 시위를 하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 민주당 단독 원구성 반대하는 국민의힘 30일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제4차 본회의에서 국민의힘 의원들이 여당 단독 원구성에 반대하는 피켓 시위를 하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 ‘민주당 원구성 폭주’ 손팻말 든 정점식 국민의힘 원내대표와 의원들 30일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제4차 본회의에서 정점식 국민의힘 원내대표를 비롯한 의원들이 여당 단독 원구성에 반대하는 피켓 시위를 하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

세줄 요약 민주당 주도로 상임위 10곳·예결위원장 선출

법사위원장 서영교 등 위원장 전원 민주당

국민의힘, 강제 선임 주장하며 강하게 반발

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국회는 30일 오후 본회의를 열어 여당인 더불어민주당 주도로 법제사법위원회를 포함한 상임위원회 10곳과 예산결산특별위원회 위원장을 선출했다.여당의 위원장 일괄 선출 강행에 국민의힘 의원들은 강하게 반발했다.이날 선출된 상임위원회 위원장과 예결특위 위원장은 모두 민주당 소속이다.법사위원장에는 서영교 의원(4선)이, 정무위원장에는 유동수 의원(3선)이, 재정경제기획위원장에는 조승래 의원(3선)이 각각 선출됐다.과학기술정보방송통신위원장으로는 송기헌 의원(3선)이, 국방위원장으로는 진성준 의원(3선)이, 행정안전위원장으로는 김영진 의원(3선)이, 문화체육관광위원장으로는 이재정 의원(3선)이 각각 선출됐다.농림축산식품해양수산위원장에는 서삼석 의원(3선)이, 기후에너지환경노동위원장에는 김정호 의원(3선)이 선출됐고, 운영위원장에는 한병도 의원(3선)이 뽑혔다.한 의원은 민주당 원내대표를 맡고 있다.예결위원장에는 이광재 의원(4선)이 선출됐다.조정식 국회의장은 이날 위원장이 선출된 상임위 10곳과 예결위의 위원들을 선임해 통지한 것으로 알려졌다.이에 국민의힘은 언론 공지를 통해 “조 의장이 11개 위원회 위원을 강제로 선임해 (우리 당에) 통지했다”며 “각 위원회에 강제로 선임된 의원들의 ‘위원 사임의 건’ 공문을 국회 의사과로 제출했다”고 밝혔다.권윤희 기자